娛樂 最新消息

北流推兩大「免費」舞台超狂 人氣偶像、金曲熱門全來了

〔記者張釔泠／台北報導〕臺北流行音樂中心（北流）今年再度響應「潮臺北 Trendy Taipei」，推出年度音樂盛事臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），推出兩大免費舞台「OPEN UP！」與「Echo Stage」，8月30日由U:NUS帶來偶像特別企劃演出揭開序幕；8月31日，AcQUA源少年、「88BALAZ」八十八顆芭樂籽，與姑慕·巴紹接力登場。

TMEX將於8月28日至31日一連4天在北流盛大登場，以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為主題，透過年度亮點活動「品牌展覽」全方位呈現音樂產業面貌，並邀請樂迷近距離感受現場演出與獨家活動。

姑慕·巴紹今年金曲入圍多項。（北流提供）姑慕·巴紹今年金曲入圍多項。（北流提供）

首次參與TMEX並在2025年入圍金曲多項大獎而備受矚目的姑慕·巴紹笑說：「很期待在 TMEX讓更多人聽見我的音樂，也想認識來自世界各地的音樂人。」回憶金曲獎當晚，她透露最深刻的畫面是，「看到每位站上殿堂的音樂人都充滿能量，凝聚在一起，用音樂為社會帶來溫暖與力量」。她也預告，目前正籌備個人專場巡演，粉絲可鎖定IG與FB粉專追蹤最新動態。

AcQUA源少年迎來成軍三週年。（北流提供）AcQUA源少年迎來成軍三週年。（北流提供）

AcQUA源少年則表示：「第一次登上TMEX舞台，我們準備了特別的驚喜演出，保證讓大家看得過癮、玩得開心！」適逢出道三週年，他們透露將於8月30日舉辦粉絲同樂會「水喔柑仔店_AcQUA THREE Club」，並透露：「下半年還會有跨界的大型合作，請大家多多期待！」

U:NUS預告即將推出新作。（北流提供）U:NUS預告即將推出新作。（北流提供）

U:NUS坦言心情「緊張又興奮」，成員們說：「最期待的就是感受現場觀眾的熱情，然後把這份能量全力釋放在舞台上。」他們回憶今年粉絲見面會的溫馨時刻，「聽到大家大合唱的瞬間真的很感動，希望下次能有更多新歌一起唱。」目前他們正籌備新作品，計畫在10月帶來全新音樂驚喜。

88BALAZ宣布30週年計畫。（北流提供）88BALAZ宣布30週年計畫。（北流提供）

入圍今年金曲獎的88BALAZ雖未奪獎，卻笑說：「這張預算不高的專輯居然能入圍，真的是我們最開心的事！」首次登上TMEX，他們直呼：「期待可以有更多的人聽到我們的音樂和看到我們的現場，88BALAZ一直以來都是希望能到更多地方演出的樂團，目標就是要讓搖滾樂塞滿這整個世界！」接下來，樂團將於9月底帶著自主企劃「我就想唱一下」前進台南、高雄，11 月啟動海外巡演，並於10月公布成軍30週年慶祝活動。

點圖放大body

