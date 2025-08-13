「湯唯前男友」田雨樂當妻管嚴 《慶餘年》王夫人首現身

田雨《慶餘年》第二季被封「古代版社畜」。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕古裝權謀劇《慶餘年》第二季近期在中天娛樂台熱播，自第一季以來憑藉緊湊反轉的劇情，與深不可測的權力鬥爭吸引大批粉絲。從主演到配角皆演技精湛，不少角色成為觀眾喜愛的亮點，其中由田雨飾演的「王啟年」最受歡迎，看似貪財卻從不取不義之財，正直善良又幽默風趣。田雨笑稱自己很喜歡這個角色，「他調皮又能與范閑一起主持正義」。

高露《慶餘年》第二季飾演馭夫有術的「王夫人」。（中天娛樂台提供）

第一季中，「王啟年」以「勝似虎豹」形容妻子，塑造懼內人設，觀眾對「王夫人」充滿好奇。第二季裡，由高露飾演的「王夫人」終於登場，外表溫婉卻只需一個眼神就能讓丈夫冒冷汗，將「妻管嚴」詮釋得淋漓盡致。女兒「霸霸」也亮相，田雨特地與小演員約好互稱「小年年」與「霸霸」，以諧音製造逗趣反差。

田雨（左）《慶餘年》飾演張若昀的得力助手「王啟年」。（中天娛樂台提供）

「王啟年」除了怕老婆、愛女兒，也被封為「古代社畜」。他業務能力一流，對上司「范閑」情同兄弟，但在獎金分紅上寸步不讓，還會替自己爭取高薪、拍馬屁。田雨形容這角色「會摸魚、能接外快，還能和同僚互相幫忙」，讓許多上班族產生共鳴。

第二季中，為救妻女，「王啟年」竟背叛范閑，投靠二皇子（劉端端飾），並揭發范閑假死欺君的秘密，成為劇情轉折點。戲外的田雨與演員王玥結婚逾15年，與「王啟年」一樣是「妻管嚴」，更疼愛妻女，他笑說：「我老婆和兩個女兒都管著我，我覺得挺幸福的。」《慶餘年》第二季於週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

