娛樂 電視

跑不贏小學生！修杰楷PK體能累到虛脫 當場認老：有點吃不消

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，他在最新一集節目中，到國小體驗校隊的運動訓練，一連串的特訓下來，直喊：「年紀大了，真的吃不消。」

加入躲避球隊，修杰楷練習閃躲技巧，面對近距離、超快球速，嚇得合不攏嘴。隨後參加正式比賽前，他虛心向隊員請教技巧，並再三確認孩子們是否會保護自己，顯得有些緊張膽怯。但比賽中卻做鬼臉大喊：「打不到、打不到！」試圖干擾敵隊。由於閃避技巧不足，他幾度成為落單目標物，卻也意外將功折罪，成為獲勝關鍵。

修杰楷與國小生PK體能，想起過往學生時期在操場運動的時光，但也感嘆體力下滑。（《修TIME》提供）修杰楷與國小生PK體能，想起過往學生時期在操場運動的時光，但也感嘆體力下滑。（《修TIME》提供）

接著，他與田徑隊的小朋友進行百米賽跑，賽前還抓著男同學問：「你要讓我嗎？不要讓我輸太慘喔！」雖然全力衝刺，仍追不上第一名的同學，最後以 16 秒 33 位居第二名，直喊：「才 100 公尺怎麼感覺像跑 1 公里！」

隨後挑戰划船隊的500公尺競速，修杰楷累到說不出話，汗流浹背，不斷喊：「好累！」最後直接虛脫：「先讓我喘一下。」與小朋友運動競賽的過程，讓他回想起學生時期在操場運動的時光，感到非常熱血，但也不免感嘆體力下滑：「有點吃不消，只能說我真的老了！」

修杰楷與國小生PK體能，想起過往學生時期在操場運動的時光，但也感嘆體力下滑。（《修TIME》提供）修杰楷與國小生PK體能，想起過往學生時期在操場運動的時光，但也感嘆體力下滑。（《修TIME》提供）

此次與學生進行體能訓練，修杰楷開心說：「非常刺激、有趣！」他認為最好玩的是，當運動變成競賽時，體內會產生很多多巴胺，能盡情享受運動的當下，「從小開始運動，不僅能培養良好的心智，還會變得更成熟、更強壯。」

