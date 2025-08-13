晴時多雲

娛樂 電視

陳珮騏反問「是不是妳親生女兒」爆哭！揭露私下與媽疏離過往

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏、岳虹和林萱瑜今宣傳三立新八點檔《百味人生》，岳虹和陳珮騏劇中是母女，但媽媽賣女求榮，為了利益讓女兒陳珮騏被迷姦，即便在房內哭喊，岳虹仍在房外冷血聽著，讓這齣八點檔挑戰觀眾的道德尺度。戲裡陳珮騏有句台詞問媽媽：「其實我常常問我自己，我到底是不是妳的親生女兒？」讓她在家背詞時就痛哭，因陳珮騏爸媽離婚後，媽媽遠嫁加拿大，她受訪時眼眶含淚，幽幽說：「媽媽常忘記有我存在。」因此她也常想問媽媽一樣問題。

陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）

陳珮騏和媽媽過往衝突不斷，媽媽離婚後遠嫁加拿大，這十多年媽媽雖會返台，但母女從不見面，只有需要辦文件時會訊息陳珮騏，但用字遣詞都相當客氣，像是「麻煩請你辦一些文件」、「好的，請把資料傳給我」之類的，像極了公事往來窗口，母女檔逢年過節也不會傳訊息。

但她說：「她從來不記得我生日，但是去年生日的時候，她竟然傳了『生日快樂』，讓我很驚奇。」而她回媽媽：「我的存在造成妳的不幸，我也很抱歉。」她以「行禮如儀」形容母女倆的關係。

林萱瑜（左起）、岳虹、陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）林萱瑜（左起）、岳虹、陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）

岳虹聽聞後，很能理解，表示：「難怪演你演母女的戲都很激動！」陳珮騏也說從小家庭破碎下長大，所以對家庭戲都很有感，她還曾在拍戲現場逼自己入戲逼到當場發病，下戲後窩到角落繼續哭。

陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）陳珮騏宣傳三立新八點檔《百味人生》。（記者陳奕全攝）

不過她現在改變許多，主要是因為她現在是K-pop追星族，一談起韓團「ASTRO」，她眼神發亮、滔滔不絕，講起之前趁拍戲空檔，前一天臨時買機票、訂飯店到韓國追星的過往。

