娛樂 最新消息

豆花妹遭私訊狂讚！對象曝光是《迷人的危險》日籍男主唱

Takeshi與蔡黃汝合作。（晴空鳥提供）Takeshi與蔡黃汝合作。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾唱紅神曲《迷人的危險》的 Dance Flow 主唱 Takeshi近期來台，特別邀請「豆花妹」蔡黃汝拍攝影片合唱《迷人的危險》，為這首經典注入全新火花。有趣的是，兩人的緣分早在兩年前就悄悄展開，當時蔡黃汝曾翻唱《迷人的危險》，Takeshi 聽到後立刻私訊誇讚「好好聽！」當時就萌生了合作念頭，如今終於成真，讓粉絲直呼「青春回來了！」

對於這次的合作，蔡黃汝坦言激起了自己再推出新音樂的想法，Takeshi 回憶道：「幾年前，很多網友留言跟我說，現在網路上又開始討論《迷人的危險》，我很感動大家還記得這首歌。蔡黃汝當時翻唱，我馬上就去聽，真的很好聽！這次剛好有機會來台灣，就提議一起唱，沒想到她立刻答應。」

蔡黃汝最近嘗試寫詞。（晴空鳥提供）蔡黃汝最近嘗試寫詞。（晴空鳥提供）

粉絲關注蔡黃汝何時推出新的音樂作品，她形容自己正處於「整頓找自己」的階段：「最近用油畫讓自己在外景拍攝空檔喘口氣，相信緣分到了新歌自然會完成。」蔡黃汝透露近期有在練習寫詞，笑稱自己還是「寫詞小白」，她坦言：「靈感在還沒變成工作前是無窮的，一旦正經起來，每個字都長毛了！」但她對自己寫的旋律很有信心。

蔡黃汝想再推出音樂作品。（晴空鳥提供）蔡黃汝想再推出音樂作品。（晴空鳥提供）

談到認為最迷人的危險是什麼？她用人生哲學詮釋：「就像欲戴其冠必承其重，也像我喜歡的葡萄糖果，看[]出新作品。」她也期待未來有機會跟 Dance Flow 團體合體演出，站上更多舞台，回到歌手身份唱歌！」

