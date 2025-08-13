黃恩賜剛入伍「忘帶甲亢藥」 受訓1個月甩肉6公斤

黃恩賜在《九條好漢在一班》變天兵，擔心在學生前人設崩塌。（黃恩賜提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前統一獅職棒選手黃恩賜近日把綜藝首秀獻給《九條好漢在一班》，一開始卻完全進不了狀況，甚至想中途退出，只因在成功嶺手機被沒收、聯絡不到經紀人而作罷。因不熟拍攝節奏，加上當年服的是體育役，黃恩賜自爆沒碰過槍，他在拆槍時手被割傷成為班上第一個傷兵，還因穿了雙紫色襪被虧「獨樹一格」，讓身兼高中棒球隊教練的他擔心人設崩塌。

其實2021年退役後，黃恩賜除了當教練，也經營自媒體。他曾在限動許願想像郭泓志一樣上實境節目，沒想到真的入選，但他什麼功課都沒做就上成功嶺，自然頻頻出包。球員甚至用節目中的「獨樹一格」反虧他，讓他哭笑不得。

黃恩賜（中）在《九條好漢在一班》有問題會請教同一伍的潘君侖（右）、曾子余。（台視提供）

黃恩賜（前排左二）很謝謝黃鐙輝（前排右起）、潘君侖、曾子余教他如何適應綜藝節目的拍攝。（台視提供）

第三週開始，他在潘君侖、曾子余的鼓勵下放鬆做自己，還反過來教對方體能技巧。黃鐙輝的一番「不要演、就當自己是劇中人」也讓他轉念，逐漸適應節奏。投擲手榴彈更讓他重拾自信，即便手肘有骨刺、肩膀舊傷，他仍忍痛投出第一名成績。

事實上，黃恩賜還有甲狀腺亢進，剛入伍第一週忘帶藥，製作單位緊急幫他補藥，也密切關注狀況。他笑說第一次跑3000公尺腳快抽筋，只好假裝放慢速度幫隊友加油掩飾。

黃恩賜第一天加入《九條好漢在一班》還未剃頭的模樣。（台視提供）

受訓一個月，黃恩賜體重減了6公斤，身體並無大礙。老婆原本擔心他的健康，卻對他剃平頭意外開心，因為他平時護髮花費比妻女加起來都多，一次染燙要6、7000元。如今短髮讓他覺得舒服，但又笑稱自己「很善變」，下個月可能又想留長。對未來，他想效法郭泓志挑戰更多綜藝、甚至演戲，但棒球依然是他最熱愛、也永遠不會放棄的事。

