完成「二十年一刻」最終場！蘇打綠宣布交棒...曝光下一步

蘇打綠。（友善的狗提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕春浪音樂節邁入20週年，將於10月31日至11月2日於台中森渼原盛大舉辦三天，迎來史上最強卡司陣容，包括張震嶽相隔9年重返春浪，要帶來充滿自然與生活態度的新專輯首演，還有早在2007年春浪創辦第二年就站上春浪舞台的蘇打綠，都是春浪一路走來的音樂老友。

上週末蘇打綠甫於高雄巨蛋完成「二十年一刻」巡演最終場，盛大為樂團 20 週年旅程畫下圓滿驚嘆號，對於將重磅回歸春浪，久違在台灣參與音樂節演出，團員們笑說：「要把我們二十年一刻的喜氣交棒給春浪！」這個秋天一起用蘇打綠的音樂續寫更多故事。

張震嶽。（友善的狗提供）

春浪音樂節長期支持原創、多元音樂，歷年亦見證眾多音樂人從其舞台出發、逐步累積能見度與創作能量。今年新生代卡司同樣耀眼，榮獲第 36 屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」以及「年度專輯獎」3 項大獎的李竺芯，將以最 Suí 的姿態帶 Band 演出，帶給春浪的觀眾驚喜。

目前春浪公佈的演出卡司還有Who Cares 胡凱兒、國蛋 GorDoN、美秀集團、無妄合作社、桑布伊、Andr、FunkyMo、黃子軒與山平快 ZiXuan & Slow Train 、PeaceHotel和平飯店（CN）、ADOY（KR）、康士坦的變化球 KST、怕胖團 PAPUN BAND、Phum Viphurit（TH）、WIM（TH）、體熊專科、上山、Awich（JP）、SPYAIR（JP）、鶴 The Crane、ASTERISM（JP）、我是機車少女I’mdifficult、葉穎 Leaf Yeh 、Biuret（KR） 在內。

