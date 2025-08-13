陳冠希驚傳惹怒Nike！遭求償37.7億 本人丟1字回應了
陳冠希爆遭Nike提告，求償高達37.7億元的違約金。（翻攝自IG）
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳冠希2023年傳出將與合作20年的運動品牌Nike分道揚鑣，沒想到他同年10月便高調宣布加盟adidas，並火速推出聯名鞋款。怎料近日卻有消息指出，Nike以違反合約為由，已對陳冠希提起訴訟，並求償1.26億美元。接著在12日深夜，陳冠希在社群曬出一張穿著adidas球鞋的照片，加上簡單1字，疑針對此事做出回應。
陳冠希與Nike合作的歷史將長達20年，誕生過多雙經典且極具收藏價值的聯名鞋款，怎料他卻在2024年底宣布轉投adidas，此行為也惹怒了Nike，於昨（12）日正式對陳冠希提起訴訟，並求償天價1.26億美元（大約新台幣37.7億元）。
陳冠希12日在IG曬出穿著adidas球鞋的照片加上簡單1字，疑對官司風波做出回應。（翻攝自IG）
陳冠希也在遭到Nike提告的當天深夜（12日）在IG曬出動態，貼出穿著adidas聯名鞋款的雙腳特寫照，配文寫下1字「WORD!?!?（口語用詞，意思為：真的、沒錯）」，疑對官司風波做出回應。
