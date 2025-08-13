阿布舞曝「重疊交往馬傑森」 林襄被爆是小三經紀公司回擊

〔記者林欣穎／台北報導〕阿布舞過去曾為樂天啦啦隊女孩，日前在網路節目上分享過往戀情，竟在節目中爆料疑似曾跟林襄「戀情重疊」，消息曝光引起關注，對此，今（13）日林襄經紀公司也做出回應。

前樂天女孩阿布舞（左起）、球星馬傑森、小龍女林襄爆感情糾葛。（本報合成圖，翻攝自IG）

前樂天女孩阿布舞近日上Podcast節目《三交訪談》，談到當啦啦隊女孩10年間曾經交往過1位職棒球員「Michael」，並提到Michael交「新朋友」的時候，兩人還沒分手，所以是三角戀關係，而且交往時間重疊，暗指男方劈腿，而線索指向球員馬傑森與林襄曾有過一段情，三人糾葛浮出檯面。

而針對此，林襄經紀公司稍早回應表示，有關旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，「對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」

