廖峻住加護病房信用卡被刷4筆 兒亮帳單揭內幕

廖峻（右）已被兒子廖錦德接回家休養。（資料照，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人廖峻4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，並由兒子廖錦德照顧，近期卻爆發代言爭議，多家廠商看他復健照片，誤以為廖峻已恢復健康，陸續向其經紀人寄出存證信函要求履約，傳有8家總共索賠金額逾千萬元，但經紀人表示很頭痛。

廖錦德4月底提告照顧廖峻7年的楊文慈，今（13）日凌晨，他在臉書公開廖峻刷卡紀錄，懷疑楊文慈盜刷3萬4064元。廖錦德亮出4筆刷卡金額，怒嗆：「小姐，我爸4月17日就進了加護病房，你接受媒體專訪於4月30日刊登證實東西在你手上，直到7月21日你律師才歸還……請問最後那幾筆誰刷的啊？」

緊接著，廖錦德又曬出一灰、一藍的2台車照片，同時在底下說：「欸？我爸名下沒有車欸！金額對的剛剛好！誰名下會掛兩台車啊？」最後再酸楊文慈：「見識見識一人開兩台名車免費把屎把尿的助理。」

