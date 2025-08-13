晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廖峻住加護病房信用卡被刷4筆 兒亮帳單揭內幕

廖峻（右）已被兒子廖錦德接回家休養。（資料照，翻攝自IG）廖峻（右）已被兒子廖錦德接回家休養。（資料照，翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人廖峻4月三度中風，經緊急治療後已返家休養，並由兒子廖錦德照顧，近期卻爆發代言爭議，多家廠商看他復健照片，誤以為廖峻已恢復健康，陸續向其經紀人寄出存證信函要求履約，傳有8家總共索賠金額逾千萬元，但經紀人表示很頭痛。

廖錦德4月底提告照顧廖峻7年的楊文慈，今（13）日凌晨，他在臉書公開廖峻刷卡紀錄，懷疑楊文慈盜刷3萬4064元。廖錦德亮出4筆刷卡金額，怒嗆：「小姐，我爸4月17日就進了加護病房，你接受媒體專訪於4月30日刊登證實東西在你手上，直到7月21日你律師才歸還……請問最後那幾筆誰刷的啊？」

緊接著，廖錦德又曬出一灰、一藍的2台車照片，同時在底下說：「欸？我爸名下沒有車欸！金額對的剛剛好！誰名下會掛兩台車啊？」最後再酸楊文慈：「見識見識一人開兩台名車免費把屎把尿的助理。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中