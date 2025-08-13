晴時多雲

娛樂 音樂

Tizzy Bac宣布好消息竟與港片《與龍共舞》有關 想幫粉絲省痠痛貼布錢

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac近期舉辦「說出我的名字」巡演，一路唱了11場，場場爆滿，在台北場演出時，開心宣布加碼台中、高雄兩站，而且要把這兩場特別場稱為「Sit Down Please」，想要向港片《與龍共舞》致敬。

Tizzy Bac宣布演出加場，還搞笑拍片致敬港片。（相信音樂提供）Tizzy Bac宣布演出加場，還搞笑拍片致敬港片。（相信音樂提供）

台中、高雄兩場演出，Tizzy Bac首次採取座席設計，希望歌迷可以坐著好好欣賞，笑說可以幫歌迷解決貼痠痛貼布的困擾。Tizzy Bac惠婷和前源更幽默復刻《與龍共舞》中經典「龍蝦」橋段，拍攝致敬短片。他們端出一盤覆蓋銀色餐蓋的「神祕菜色」，揭開蓋子竟是一隻大龍蝦，邀請歌迷一同「Sit Down Please」。

Tizzy Bac已經連續11個周末不間斷演出。（相信音樂提供）Tizzy Bac已經連續11個周末不間斷演出。（相信音樂提供）

Tizzy Bac向歌迷掛保證：「雖然大家坐著聽，但我們一定會唱到讓你們忍不住站起來！」這陣子Tizzy Bac一個月唱4場，已連續11個週末不間斷，體力不錯，工作人員分享他們的秘密武器，下飛機以及上台前，團員都會在後台跳暖身操，10月18日將在台中Legacy Taichung演出，10月25日在高雄後台Backstage Live開唱，兩場門票都將在8月15日中午12點在拓元售票系統開賣。

