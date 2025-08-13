晴時多雲

娛樂 音樂

聶永真出手了！台灣國寶歌后感性發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后羅思容推出新專輯《女兒的九十九種藍》，專輯精裝書與封面邀來由聶永真領軍的永真急制設計團隊操刀製作。

《聽見零雨》跨界企劃另一亮點，是邀請獨立樂團草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS與庵心自在所分別創作四首單曲。《頭城—悼F》與《缺口—寄W》MV已先行上線，音樂人細膩而飽滿的感染力，碰撞出零雨既叛逆又深情的詩意。

羅思容推出新專輯《女兒的九十九種藍》。（目宿媒體提供）羅思容推出新專輯《女兒的九十九種藍》。（目宿媒體提供）

羅思容曾多次獲金曲獎、華語音樂傳媒大獎肯定，亦獲英國權威民謠雜誌《fRoots》特別推薦，音樂作品享譽國際。此次她與目宿媒體合作，為甫獲2025紐曼華語文學獎的國寶級詩人零雨譜寫新專輯。

羅思容感性表示：「我們都可能是這個時代下的『女兒』，在看不見的規訓裡學會沉默，在夜裡練習如何說話。《女兒的九十九種藍》唱出深藏於身體的記憶與傷痕，讓疼痛成為浪、成為光，而我們終將學會用自己的聲音為自己命名。」

首波主打《牙牙學語的女兒K》MV，不僅融合零雨的動人詩句與羅思容的溫柔歌聲，還搭配從台北到金門的空拍美景，並穿插近百位女性參與拍攝。海浪潮汐聲與嬰兒啼哭聲相互呼應，象徵孕育出海島居民的生命力量，呈現當代女性專屬的溫暖史詩。

點圖放大
點圖放大

