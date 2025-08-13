晴時多雲

娛樂 最新消息

阿布舞密戀馬傑森「跟林襄重疊」？ 網友比對時間軸「有落差」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前樂天啦啦隊女孩阿布舞近日登上網路節目，自曝感情經歷，還爆料疑似曾跟林襄「戀情重疊」，消息引起關注。不過，有網友比對阿布舞所透露的線索，察覺與「林襄和馬傑森」傳出緋聞的時間點有落差。

（左起）前樂天女孩阿布舞、球星馬傑森、小龍女林襄。（翻攝自IG、資料照）（左起）前樂天女孩阿布舞、球星馬傑森、小龍女林襄。（翻攝自IG、資料照）

阿布舞近日上Podcast節目《三交訪談》，談到當啦啦隊女孩10年間，曾經交往過1位職棒球員「Michael」，並提到Michael交「新朋友」的時候，兩人還沒分手，所以是三角戀關係，而且交往時間重疊，暗指男方劈腿，而線索指向球員馬傑森與林襄曾有過一段情，三人糾葛浮出檯面。

然而，有網友比對時間點，指出馬傑森生涯首座MVP是在2021年7月，阿布舞生日分手則是2022年2月10日，這部分確實如節目所述，兩人交往約半年，但是林襄和馬傑森的緋聞是在2023年8月被爆出，兩者時間差了一年多，與阿布舞聲稱的「交往時間重疊」有所出入。

針對阿布舞在節目影射事件，馬傑森透過經紀公司回應，情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害，公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。

點圖放大header
點圖放大body

