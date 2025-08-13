晴時多雲

娛樂 音樂

錄音室發生大火！椅子樂團心血全燒光 「倖存」近況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕曾奪下金曲獎「最佳演唱組合」的椅子樂團，由主唱兼吉他手詠靖、主唱兼吉他手仲穎，以及貝斯手伯元組成，去年年底推出的前導單曲《倖存者》，製作期間恰逢錄音室大火，雖然空間與紀念物付之一炬，然而卻打不倒椅子樂團的信念，以及對創作的熱忱。經過近一年的籌備，椅子樂團今年 7 月推出第六張專輯《愛的對白》，一發行即在社群掀起廣大討論，樂迷紛紛敲碗專場。

椅子樂團將舉辦「愛的告白」專場。（明天的歌有限公司提供）椅子樂團將舉辦「愛的告白」專場。（明天的歌有限公司提供）

椅子樂團帶著「倖存」後的心境與蛻變，迎向更大的舞台，將於 10/11首次登上 Legacy TERA 舉辦 2000 人規模專場，完整演繹《愛的對白》專輯全曲目。

《愛的對白》由兩名主唱詠靖與仲穎共同創作詞曲，製作期間一人深陷熱戀，一人經歷失戀，讓專輯擁有截然不同的情感視角。十首歌曲化身十幕劇場，娓娓道出不同角色面對愛時最真摯的心聲。

椅子樂團推出新專輯（明天的歌有限公司提供）椅子樂團推出新專輯（明天的歌有限公司提供）

詠靖以《Sorry Folks… the host is gone》揭開專輯序幕，唱出對家庭、世界與自我探索的渴望，他分享：「坐在馬桶上，會困惑自己是否是個克隆！生活裡扮演的每個角色我都能夠平衡嗎？」仲穎則用《人去樓空》、《生份的你》等作品，記錄離開感情的失落與自我修復。而去年先行發布的《倖存者》，錄製期間遭逢錄音室火災的事件，象徵著從椅子樂團廢墟中再度出發的意志，在專輯中承載了特殊意義。

椅子樂團在海內外圈粉無數。（明天的歌有限公司提供）椅子樂團在海內外圈粉無數。（明天的歌有限公司提供）

近年來，椅子樂團在海內外圈粉無數，曾受邀參演 SXSW 音樂節、德國 Reeperbahn Festival、泰國Big Mountain Music Festival 等國際指標性音樂節，也多次完成日本、澳洲及東南亞巡演。而椅子樂團宣布樂團即將於 10月11日登上Legacy TERA ，《愛的對白》專場將於15日12:00開賣，並邀請心頭肉擔任暖場嘉賓，更多資訊可參考官方社群。

