娛樂 最新消息

被控性騷要整骨師按摩私密穴道 眭澔平首發聲

曾任台視主播、記者的眭澔平，目前為旅遊作家。（翻攝自眭澔平臉書）曾任台視主播、記者的眭澔平，目前為旅遊作家。（翻攝自眭澔平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕65歲旅遊作家眭澔平曾任台視晚間新聞主播，11日被媒體報導有帥哥整骨師控他性騷擾，要求按私密處穴道。對此，眭澔平沉寂了2天，在今（13）日中午透過臉書首發聲。

眭澔平被爆近來常去這名帥哥整骨師工作室整骨，2人漸漸熟識後，他竟開口要對方幫他按鼠蹊部附近的穴道，帥哥整骨師表示自己只提供整骨服務斷然拒絕，不料眭澔平不死心，對方只好勉為其難照做，而帥哥整骨師感覺自己被眭澔平性騷擾，才向媒體爆料。

今天中午，眭澔平透過臉書發聲明，嚴正控訴媒體陳述內容與事實嚴重離譜謬誤，並斥報導搶快僅來電籠統詢問1分31秒，完全罔顧事實未對他做詳實查證，他說：「報導故意隱匿此發生在新冠疫情之前近6年原本毫無爭議的塵封往事，刻意扭曲編造謊言炒作，毀人名譽惡行重大。」

眭澔平指出，報導事件發生於108年11月24日，為何ABC三方皆明知卻隱匿絕口不提距今早已遙隔近六年之久？他表示，依照法律對性騷擾的定義是指「對他人」進行不受歡迎且具有性意味或性別歧視的言詞或行為，「然而整骨師所爆料的內容則是其身為一名自主的行為人，是他用其自己能拿捏分寸輕重位置的雙手在對本人進行按壓鼠蹊部的行為，對方居然欠缺整復師證照應有的職業道德，豈可在整復過程中任意渲染散播客人隱私。」

眭澔平最後說，這明顯是故意實質惡意的栽贓，他並遺憾說：「報導未注意到對公眾人物侵權過失重大毀謗妨害名譽又具真實惡意用文字殺人，應予嚴懲以儆效尤。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

眭澔平聲明全文：

針對鏡周刊於114年8月11日刊載三篇未經詳實查證兩位化名人士，恐涉及聯手汙衊指控本人的報導，本人在此嚴正聲明其陳述內容與事實嚴重離譜謬誤。鏡周刊粗率搶快僅來電籠統詢問本人1分31秒的資淺編輯A女、所謂被性騷卻是他自己動手按壓客人鼠蹊部還涉嫌謊言捏造毀謗的整骨師B男、所謂遷怒被罵其實是因三個月後本人拒絕拍攝其硬塞來不明的香皂商品比讚才指正其不尊重媒體倫理的自媒體女客C女，此三人共同以實質惡意明知故犯，對公眾人物毀謗侵權妨礙名譽，請ABC三方三日內公開更正道歉，回復本人名譽，並撤下不實報導，所有擅自引用之各媒體與個人也請一併撤除，否則將立即提出刑事告訴與民事賠償，絕無寬貸。本人握有足以對三篇不實汙衊抹黑的報導，一鍵除惡且強而有力的關鍵當事人錄音證據，鏡周刊A女、整骨師B男、自媒體客人C女，完全罔顧事實未對本人詳實查證，竟然故意隱匿此發生在新冠疫情之前近六年原本毫無爭議的塵封往事，刻意扭曲編造謊言炒作，毀人名譽惡行重大。
詳情解析如下。基本上，ABC三方皆應早已知悉以下三項陳述報導之法定事實依據，卻仍然蓄意隱匿、扭曲誇大不實或是毫無憑證的捏造謊言，實質惡意栽贓明顯觸法，顯然並非基於善意發表言論，其行為已足以使本人在社會上之評價受到貶損，本人澄清如下：
一. 被報導的事件其實發生於108年11月24日，為何ABC三方皆明知卻隱匿絕口不提距今早已遙隔近六年之久？不但當年並無任何爭議，三方亦皆應知B男C女提不出具體證據，且已遠超過成立提告的追訴期，現在兩千多天後竟無端以片面之詞抹黑污衊，事隔多年才拿出來控訴炒作是何居心？ABC三方也共同隱匿了另一個「時間會說話」的事實證據：此事件發生後橫跨了四個月，這位自稱11月24日如何心理有陰影所謂受到性騷的整骨師B男，卻一直沒有間斷歡迎本人去其工作室整骨治療，並以本人是中醫博士雙方可以互相研究切磋中醫經絡而從第三次就退還我支付的費用，如此其言行豈不是自相矛盾，謊言不攻自破，根本沒有所謂性騷擾的問題。於是本人曾繼續在不知情下於108年12月3日、12月26日、109年1月12日……等配合B男給訂的預約時段前往整骨治療，或是一同研習其老師借來的整骨手技練習器，一直到2月20日當時本人從西伯利亞貝加爾湖冰潛返台才五天極為疲累，整骨師B男卻來電邀請催促我已回國可再去調理治療，20日當天B男與C女更用整骨師的手機連續多通致電給本人，拜託本人不要只傳去自拍推薦B男整骨的影片，而一定要親自到蘆竹店裡以公眾人物的公信力形象接受C女所帶的攝影受訪自述，由C女為B男製作一則其整骨工作室利用本人來推薦宣傳推廣報導的電視訪問，同時也會放在店裡螢幕播出。若有所謂性騷擾的爭議，應當避之唯恐不及，如此橫跨4個月、前後6年的時間事實鐵證，只要看數字日期不必艱辛查訪求證，即可明顯戳破整骨師B男的謊言，如此ABC卻視而不見，將關鍵的「時間」蓄意隱匿不表，還羅織構陷控訴，惡行重大。
二. 依照法律對性騷擾的定義是指「對他人」進行不受歡迎且具有性意味或性別歧視的言詞或行為，然而整骨師所爆料的內容則是其身為一名自主的行為人，是「他」用其自己能拿捏分寸輕重位置的雙手在「對本人」進行按壓鼠蹊部的行為（中醫整復對骨盆髖關節髂腰經腹股溝淋巴結等可施作的部位）。B男居然欠缺整復師證照應有的職業道德，豈可在整復過程中任意渲染散播客人隱私，甚至明明是「他對本人」施作整骨手技，反倒還牽強加油添醋控訴為「被本人」性騷擾，實在荒唐至極，具有基本常識者皆可輕易判別是非。本人躺著未動安詳入睡卻被這B男整復師噁心控訴，難道是「做賊喊捉賊」？離譜指控毀人清譽，殊不知被施作整復的人或許才應該反向指控整骨師職業道德的瑕疵。ABC的主張似乎連基本的法律條文規定及定義都應注意而未注意，明顯是故意實質惡意的栽贓。
三. 由以上可見，鏡周刊A女僅僅從被其惡意忽略的時間點和法律條文就得以查證，她卻只用一分半鐘打給本人形式上的敷衍照會，並不給本人提供以上分析驗證以及以下強大有力直錘事證的機會。關鍵就在於本人主修歷史保留所有珍貴史料，也完好保留了一份110年6月10日由另一位店裡客人D男提供的一份對話錄音紀錄，將在法庭上供庭上參閱佐證，此份客觀證據，已足以把B男和C女自以為神不知鬼不覺的抹黑捏造毀謗本人的謊言一刀定奪破除。錄音的大意有一段由助理E女對B男和D男說到，所謂她拍到的影片證據，根本絕對不是C女誤以為是在108年11月24日有關涉及本人隱私在由B男整骨時被偷拍的影片，而是109年2月20日晚上本人接受整骨師B男請託，免費無償接受C女訪問推薦B男整骨工作室，拍攝到有關本人非常專業流暢的講述受訪過程之側拍記錄，他們都在錄音裡說內容對本人極為有利而非詆毀，應該對C女的誤會加以澄清。側拍的影片後面確實帶到本人指正B女，那是因為她在拍攝好整骨店的宣傳片之後，未經同意直接拿出一塊不知名品牌的香皂，堅持要本人繼續多錄一段比「讚」手勢推薦肥皂的畫面，本人才會嚴厲拒絕並直接指責C女如其所述不懂媒體倫理規矩云云。C女竟然惱羞成怒掩飾自己不當行為而與B男串通惡意栽贓，噁心假裝是C女因受B男所謂拒絕本人要求，以致謊稱本人在現場為此「直接」遷怒謾罵女客的大騙局。錄音中還提到某位女客與整骨師動作太靠近被其老公質疑的誤會傳言是非爭議，後來竟由BC竄改成為報導裡的一派胡言。BC兩人實質惡意竟然搭配扭曲捏造，完全與本人提醒指正C女的真正時間和原因事實不符。更何況兩件事一個在108年11月、一個在109年2月20日，這麼長的三個月時序跨距之大，本人若想要在現場如其謊稱「直接嗆她」因B男而「遷怒」去罵C女，還真的比東非動物大「遷」徙還遠還難。C女昧於事實如此惡意造假，或許疑似係受B男蓄意牽扯挑撥，但C女竟罔顧本人明明是因拒絕她為不明香皂商品比讚而直接批評她的事實，還氣不過繼續加油添醋亂寫本人倚老賣老又暗示吃醋、胡扯三毛等等極端不實又不雅的批判語句，其用詞惡毒至深，沒有憑證完全無中生有信口開河。是誰「一肚子壞水」？幸好四年來意外保留有這一份110年6月10日錄音史料檔案證據得以自清，將來在法庭上經檢察官和法官勘驗錄音對話，就立刻清楚B男與C女如何蓄意扭曲事實又捏造毀謗本人的謊言。鏡周刊編輯A女完全未向本人詳實查證也未給本人提供錄音證據的機會，她只用電話一分半鐘如何算是在查證一件近六年前莫須有羅織構陷入人於罪的陳年往事？連醫檢都還要花六分鐘護一生。更實質惡意的是在編輯A女第三篇的報導裡，完全未經向本人查證就惡意引用所謂「網傳」三溫暖的錯誤中傷謠傳，這些未經判決的網路不實謠言豈可胡亂引用，任由編輯撰稿的A女惡意自行似定罪判決般暗示有前科的紀錄，A女罪加一等。這些後生小輩對新聞前輩真是執筆殺人兵不血刃也毫不手軟。114年8月10日A女來電當天，編輯排版其實可能早就把未經查證清楚的BC兩人爆料謊言直接全文刊登完稿，根本沒有告知本人全部內容，本人也無從提供A女可用如上述的證據資料加以駁斥推翻。或許A女如此秉持傳播媒體界獨霸的惡習也沒有想要讓人駁斥翻案，不然隔天8月11日鏡新聞如何能立刻快速撲天蓋地獨家報導出去？但請身為新聞傳播媒體的我們自重，因為那是踩在無數無辜善良人士被無情汙衊侵權毀謗名譽的斑斑血跡裡前行，攀登我們同業追求獨家重磅新聞的高峰。ABC三人的真實惡意對於一般民眾都無法承受，何況是對名譽視為第二生命的公眾人物而言，那簡直是名譽全面被惡意的謊言栽贓毀滅，想逼出下一個「阮玲玉」。如此應注意而未注意到對公眾人物侵權過失重大毀謗妨害名譽又具真實惡意用文字殺人，應予嚴懲以儆效尤。

