娛樂 最新消息

啦啦隊長腿女神疑遭跟蹤！她驚恐還原過程：快哭出來

味全龍啦啦隊成員沛沛擁有甜美臉蛋、高挑身材，被封為「長腿女神」。（翻攝自IG）味全龍啦啦隊成員沛沛擁有甜美臉蛋、高挑身材，被封為「長腿女神」。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍啦啦隊人氣成員沛沛擁有甜美臉蛋、高挑身材，被封為「長腿女神」。不料人紅是非多，她昨（12）日深夜在Threads發文透露，自己在步行到捷運站搭車的路上疑遭陌生男子尾隨，對方甚至在察覺她發現後又繞進巷子，再度神不知鬼不覺的出現在她身後，讓沛沛嚇得手腳都在發抖。

沛沛在社群發出疑遭跟蹤的過程。（翻攝自IG）沛沛在社群發出疑遭跟蹤的過程。（翻攝自IG）

沛沛在社群發出疑遭跟蹤的過程。（翻攝自Threads）沛沛在社群發出疑遭跟蹤的過程。（翻攝自Threads）

沛沛12日發文爆料疑遭跟蹤的驚悚過程，她表示，當天她結束工作從大樓離開準備走到捷運站，剛走不久就發現一名路過的男子一直盯著她看，一開始她是走在男子後方，但對方不停轉頭、刻意放慢腳步，似乎想讓她先走到前方，警惕心很強的沛沛也一直放慢腳步，堅持不走到男子前面。

怎料，該名男子發現此情況竟轉進一個巷子，大約3分鐘後改跟到沛沛身後，且距離僅約一公尺，讓沛沛當場嚇壞，也確認了該男子應該就是在跟著她。沛沛當下立刻停下腳步，鼓起勇氣盯著對方，且拿出手機開始錄影存證，該名男子發現跟蹤行為被察覺，才轉進地下道消失。

回顧整段過程，沛沛仍餘悸猶存，後續走去捷運站的路上，她依然膽戰心驚，深怕對方又突然出現，「手腳都在發抖...快哭出來」。貼文發出後，卻有部分網友認為可能是她太敏感，甚至酸言酸語，不過大部分網友一致認為，女生還是要有點危機意識。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

