楊洋「演技被嫌油膩」2年沒戲拍 哽咽揭心聲：大家不太喜歡我

楊洋在2023年出演《我的人間煙火》男主角宋焰，被嫌棄演技很油膩，高人氣連帶受到影響。（翻攝自愛奇藝國際版、微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋憑2016年電視劇《微微一笑很傾城》走紅，高冷男神形象屢獲不少女粉芳心，怎料2023年卻在出演《我的人間煙火》男主角宋焰時，被嫌棄演技很油膩，高人氣連帶受到影響，近2年沒在螢幕前露面，直到近期出演古裝新劇《凡人修仙傳》，才回歸。楊洋也在近日受訪時透露消失2年的原因，過程中一度難過到說不出口，引外界關注。

楊洋在近日受訪時透露消失2年的原因，過程中一度難過到沉默，引外界關注。（翻攝自微博）

楊洋近日接受中國媒體央視專訪，不僅宣傳新劇，也談及生活中如何面對困境，他表示身為演員受到外界關注本就會比普通人更多，接著吐露先前神隱沒拍戲的原因，「其實這兩年我也沒在觀眾面前多多出現……因為……」，此時他一度沉默不語、有些哽咽，表情尷尬又受傷。

最終楊洋做好心理建設後又說道，「這兩年我沒有經常出現在觀眾的視野裡面，是因為我覺得有些角色可能效果不好，那個時期大家也不太喜歡我，那我就少出來和大家見面」，間接坦承當初遭嫌演技油膩，讓他心裡很受傷。不過楊洋也強調，他其實很感謝外界的批評，才讓他有成長的機會。

該專訪畫面公開後，讓不少粉絲心疼他為了拍戲在背後默默付出的努力，紛紛留言鼓勵，「一直都很喜歡你」、「楊洋一直都是很努力的人，不懂為何要被罵」、「楊洋這波是修仙成功了，演技飛升！」

