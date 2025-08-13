晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊洋「演技被嫌油膩」2年沒戲拍 哽咽揭心聲：大家不太喜歡我

楊洋在2023年出演《我的人間煙火》男主角宋焰，被嫌棄演技很油膩，高人氣連帶受到影響。（翻攝自愛奇藝國際版、微博）楊洋在2023年出演《我的人間煙火》男主角宋焰，被嫌棄演技很油膩，高人氣連帶受到影響。（翻攝自愛奇藝國際版、微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋憑2016年電視劇《微微一笑很傾城》走紅，高冷男神形象屢獲不少女粉芳心，怎料2023年卻在出演《我的人間煙火》男主角宋焰時，被嫌棄演技很油膩，高人氣連帶受到影響，近2年沒在螢幕前露面，直到近期出演古裝新劇《凡人修仙傳》，才回歸。楊洋也在近日受訪時透露消失2年的原因，過程中一度難過到說不出口，引外界關注。

楊洋在近日受訪時透露消失2年的原因，過程中一度難過到沉默，引外界關注。（翻攝自微博）楊洋在近日受訪時透露消失2年的原因，過程中一度難過到沉默，引外界關注。（翻攝自微博）

楊洋近日接受中國媒體央視專訪，不僅宣傳新劇，也談及生活中如何面對困境，他表示身為演員受到外界關注本就會比普通人更多，接著吐露先前神隱沒拍戲的原因，「其實這兩年我也沒在觀眾面前多多出現……因為……」，此時他一度沉默不語、有些哽咽，表情尷尬又受傷。

最終楊洋做好心理建設後又說道，「這兩年我沒有經常出現在觀眾的視野裡面，是因為我覺得有些角色可能效果不好，那個時期大家也不太喜歡我，那我就少出來和大家見面」，間接坦承當初遭嫌演技油膩，讓他心裡很受傷。不過楊洋也強調，他其實很感謝外界的批評，才讓他有成長的機會。

該專訪畫面公開後，讓不少粉絲心疼他為了拍戲在背後默默付出的努力，紛紛留言鼓勵，「一直都很喜歡你」、「楊洋一直都是很努力的人，不懂為何要被罵」、「楊洋這波是修仙成功了，演技飛升！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中