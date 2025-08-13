10億女神搶看江蕙玩親親！沖繩置產驚人房價曝光 放話15年回本

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億財富女神王宥忻昨晚帶著媽媽與親密伴侶翁承旭，朝聖天后江蕙的演唱會。王宥忻說：「對媽媽而言，這是一次夢寐以求的音樂之夜！」尤其當《落雨聲》傳來，更觸動了為人父母的心弦。

王宥忻與親密伴侶翁承旭。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

演唱會現場，王宥忻與翁承旭十指緊扣，隨著音樂輕輕合唱，當江蕙唱到《家後》時，兩人眼眶泛紅，彼此深情對望，現場也親吻「啾咪」，閃光指數破表。

幸福感滿滿的王宥忻，近期在社群曬出沖繩比基尼辣照，引發網友熱議。其實這趟旅程，並不只是單純的度假，她表示：「主要任務是帶著全家在暑假出國走走、放鬆一下。順便到沖繩交屋！」

王宥忻笑說：「上次來沖繩沒玩到遊樂園，孩子一直念念不忘，所以這次行程一定要補上這個小遺憾。其實我們家平常在家就像遊樂園一樣，無拘無束、每天都會一起玩鬧、聊彼此的生活，這樣的互動本身就是一種幸福的旅行。」

王宥忻曬比基尼辣照。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

在沖繩的海邊，王宥忻換上比基尼，沐浴在陽光與海風中，而這組照片的攝影師，竟然是她的女兒，「我覺得每一張照片都記錄了當下最真實的狀態。現在的我，真的很快樂，這份幸福不是來自物質，而是來自家人之間的和諧與支持。我很感恩現在身邊的每一個人都越來越好，這種由內而外的狀態，才是最美的風景。」

這次到沖繩順道辦理的交屋，是位於沖繩中部、鄰近美軍基地的樓中樓，擁有三房格局與面海陽台，對面就是當地知名大型商場。她透露：「這個地點的主要考量是長期租賃給美軍，需求穩定，租金收益可觀。」房價約3148萬日圓（約台幣637萬），預估15年可回本。

這筆投資是她提前部署的計畫之一，不僅為資產增值，也為未來生活做選擇權布局，「如果孩子有機會去沖繩的國際學校，也是一種世界觀的提升。」

