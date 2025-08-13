晴時多雲

娛樂 音樂

本土劇男星嘉義古宅遭「他」纏上 走樓梯被踢下樓慘痛經歷曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕鬼月將至，「金曲歌王」荒山亮、「銷售天王」劉家榮、「恆溫歌王」李明洋近來忙著排練即將到來的演唱會，仍不忘分享各自難忘的靈異經驗。三個大男生你一言我一語，比猛之餘還不忘互相吐槽。

荒山亮直言：「命夠硬，百毒不侵啦！我八字重，朋友常笑我少根筋，長時間待在錄音室都平安無事，傳說中的靈異狀況我一次都沒遇過。」不過他也提到，每次到廟裡參拜時，總會感受到一股觸電般的暖流，相信是神明的感應，「我覺得鬼神也會敬重我。以前還曾夢見父母，讓我心裡感到安心與溫暖。」

荒山亮、李明洋、劉家榮談鬼神。（瑞揚創意提供）荒山亮、李明洋、劉家榮談鬼神。（瑞揚創意提供）

李明洋則回憶，剛出道時曾兼拍台灣鄉土劇，當時歌唱事業不順，透過演戲增加曝光，「有一次在嘉義古宅拍戲，因為年輕不信邪，拍攝前沒有先拜拜。那場戲剛好要演祭拜，事後看拍攝帶，竟驚見我身旁出現一名男子的影像，劇組重複檢查也覺得不可思議！」

更驚悚的事發生在當天晚上，李明洋說：「我入住旅社，半夜三點多接到櫃檯來電，說我的車擋到出入口，請我下去移車。我走樓梯下樓時，突然感覺有人從背後將我推下去，一路滾到樓底，忍著全身疼痛走到停車場，卻發現車旁根本沒其他車。」

李明洋當下跑回櫃檯詢問，卻得到服務人員一臉疑惑的回答：「我們根本沒打電話給你！」炎炎夏日，他瞬間背脊發涼。

三大歌王首次合體舉行的「三冠王說唱SHOW」演唱會，將於10月18日在台中中興大學惠蓀堂登場，購票可洽年代售票、四大超商。

