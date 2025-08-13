江蕙「無．有演唱會」大攻略 帶長輩追星12大細節

〔記者胡如虹／台北報導〕「二姐」江蕙從12日起在台北小巨蛋舉辦15場「無．有演唱會」，江蕙是長輩們的最愛，很多人特別買票帶長輩去看江蕙演唱會，本報特別整理了12大注意事項，讓你帶著阿公、阿嬤、爸爸、媽媽去追星時，能有更舒適、美好的回憶。

江蕙重返台北小巨蛋開唱，歌迷相當熱情。（寬宏提供）

1、 因為是實名制，訂票人（即票券上姓名者）記得帶身分證，外籍人士要攜帶護照正本，以便核對身分入場。

2、 台北小巨蛋雖然476個汽車停車位和機車停車位，但是因為演唱會當天人潮眾多，交通會很擁擠，建議提早出發，預留足夠的時間，比較容易找到停車位，也可以避免長輩因趕時間而緊張；或者是搭捷運、公車或計程車，避免找停車位的困擾。

3、 如果有入場問題，不用緊張，主辦單位寬宏在小巨蛋服務台設有遺失／忘帶票務、實名制等窗口可以幫忙解決問題。

寬宏在小巨蛋服務台設有遺失／忘帶票務、實名制等窗口可以幫忙解決入場問題。（記者胡如虹攝）

4、 進場後，記得先上廁所，因為演唱會長達2個半小時，一定要先上廁所。

5、 坐在1樓特區的觀眾，可以先參觀明星送的花籃，還可以跟費玉清送給江蕙的巨型蝴蝶花禮合照。

特區的觀眾可以跟費玉清送給江蕙的巨型蝴蝶花禮合影留念。（記者胡如虹攝）

6、 現場有工作人員可以協助找尋座位，可以請工作人員幫忙帶位。

7、 小巨蛋3樓很高，長輩上3樓登高有點像登高健行比賽，要提醒長輩穿好走的鞋子，要有耐心陪長輩慢慢走。

8、 小巨蛋不能飲食，但記得要帶水，也可以幫長輩準備溫開水，比較暖心。

9、 還可以帶喉糖，因為江蕙有太多經典歌曲，你跟長輩一定會忍不住跟著江蕙唱，但我們都不是歌后，沒有辦法一口氣連唱40分鐘20首歌，唱久了會燒聲，這時候很需要來一顆喉糖，才可以再接再勵力，繼續跟江蕙歡唱。

10、 演唱會的聲光效果很好，怕光的人，記得戴上眼鏡避免強光照射。

11、 全場演唱會禁止拍照、攝影，想拿起手機偷拍，小心被工作人員發現出聲制止，會有一點小尷尬。

如果歌迷夠熱情，演唱會結束，江蕙還會再出來安可清唱《甲你攬牢牢》。（記者胡如虹攝）

12、 演唱會雖然沒有安可，但如果歌迷夠熱情，二姐還是會出來安可清唱《甲你攬牢牢》，所以不要急著離開哦！而且只有這個時候可以拍照，難得可以留下與台上的江蕙合影的紀念照。

