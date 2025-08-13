晴時多雲

娛樂 最新消息

8月不脫單都難！5星座「桃花運爆棚」 雙子靠一招取勝

〔記者侯家瑜／台北報導〕在戀愛運上，有人魅力大爆發、桃花多到選不完，也有人在平凡互動中遇見緣分。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師本次分析8月桃花運旺翻天的5大星座，快看看自己有沒有機會找到擦出火花的對象！

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）

第一名｜獅子座

8月是獅子的愛情主場，魅力值直接飆到滿格，不論是正緣還是曖昧對象，都像被你自帶的光環吸引過來，只要你願意大方展現自己、敢主動示好，就會有人忍不住想靠近，愛情機會多到你得挑。

第二名｜處女座

處女在8月的桃花走得穩又真誠，身邊會出現細水長流型的對象，讓你感受到被細心照顧的溫暖，朋友的介紹、職場的互動，都可能成為戀愛開端，只要稍微放下戒心，就能收穫甜甜的愛。

第三名｜射手座

射手這個月的桃花像開外掛，突如其來的邂逅、意外的告白，讓你驚喜不斷！只要勇敢接觸新圈子、接受新挑戰，就有機會遇到讓你心跳加速的人，行動力就是你的脫單祕訣。

第四名｜天蠍座

天蠍的直覺在8月特別準，誰對你有意思、誰是真心，你一眼就能看出來，這個月特別適合展開深度互動，談心、約會、交流感受，都能讓彼此距離迅速拉近，感情升溫指日可待。

第五名｜雙子座

雙子的桃花全靠「靈活」取勝，8月裡，越多元的社交、越隨興的聚會，就越可能讓你遇到有趣的靈魂。保持好奇、主動聊天，曖昧和心動就會在不經意間發芽。

點圖放大header
點圖放大body

