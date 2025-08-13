晴時多雲

娛樂 電視

35年前徐乃麟青澀「瓊瑤劇男神」照流出！網驚：竟然有演過戲

〔記者蕭方綺／台北報導〕緯來戲劇台ＹＴ頻道正在播出瓊瑤馬拉松，24小時連播瓊瑤六個夢系列之《三朵花》、《啞妻》、《婉君》，其中，徐乃麟在1990年就拍了《三朵花》、《婉君》兩部戲，有年輕觀眾驚訝原來徐乃麟以前拍過戲，還訝異他真的保養得很好。談及保養之道，徐乃麟說他作息一向正常，這幾年吃宵夜的次數十根手指頭都算得出來。

徐乃麟（右）年輕時與高金素梅拍攝瓊瑤的《三朵花》。（緯來戲劇台提供）徐乃麟（右）年輕時與高金素梅拍攝瓊瑤的《三朵花》。（緯來戲劇台提供）

徐乃麟說自己結婚前開始拍瓊瑤的戲，一開始在《庭院深深》中演劉雪華的男友，之後在結婚當年，六月結婚，九月就到中國拍瓊瑤的六個夢系列。當時中國經濟條件很差，他們在北京、長沙拍了四個月的戲，那時候廁所都還沒有馬桶，只有蹲式廁所，直呼：「回想起來，那些日子過好快。在那年代，一播出盛況空前，幾乎一半的人都在看，在中國的大街小巷，更是大家都在唱《婉君》。」

徐乃麟認為拍瓊瑤戲很不簡單的是得背好台詞，他強調瓊瑤的劇本不許改台詞，再繞口的台詞也得背好，「所以只能死背、硬背、硬記，加強語氣後，消化講得口語化才能演出自然。」他表示以前很靦腆，那個年代的愛情很單純，談戀愛時連牽個手都不容易，不像現在年輕人玩樂的地方很多，男女相處不像以前那樣保守，但他認為現代人還是要單純一點好，感情不要太複雜，會招來太多困擾。

徐乃麟推薦瓊瑤在YT馬拉松直播。（緯來戲劇台提供）徐乃麟推薦瓊瑤在YT馬拉松直播。（緯來戲劇台提供）

有年輕的觀眾很訝異他竟然有拍過愛情戲，甚至現在還保養得很不錯。徐乃麟笑說：「講出來大家也許不太相信，我幾乎不吃宵夜的，以前拍戲時可能偶爾有吃一下，但這輩子吃宵夜的次數大概十根手指頭能算完。」加上他不熬夜，以前他有「徐十點」的稱號，一定要在晚間10點前收工；現在他的節目早上就拍，晚上6點就錄完了。生活規律正常、心情愉悅，適時的釋放壓力就是他的養生之道。

