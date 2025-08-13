導演鄭冀峰涉猥褻兒童正式被捕 選角伸狼爪「受害最小12歲」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國導演鄭冀峰曾飾演周星馳電影《美人魚》「鄭總」一角走紅，沒想到他在年初時驚爆涉嫌猥褻兒童，遭警方拘留，昨（12日）遭當地檢察院批准逮捕，目前案件正待起訴。

鄭冀峰涉猥褻兒童被捕。（翻攝自微博）

鄭冀峰在中國海南省海口市為演員試鏡期間，以指導舞蹈動作為由對參加排練的女性未成年人進行猥褻，當地警方接獲報案後於1月17日將他逮捕，如今案件迎來最新進展，昨天確定被檢察院批准逮捕，目前案件正待起訴。

鄭冀峰2月時遭警方通報。（翻攝自微博）

一名受害者王小姐透露，自己13歲時曾被鄭冀峰以拍戲名義，進行性騷擾、猥褻，且劇組中的7位女性幾乎都被對方親吻過，最小受害者年僅12歲。她也進一步揭露，鄭冀峰曾以撤換角色為由，將自己誘騙至飯店，所幸當時有人及時來電，才得以脫身。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

