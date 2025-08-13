晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王彩樺廟口叫賣「萬元牙膏」全被拍！現場刷牙民眾看呆

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季將於9月26日登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》正熱播中。本週節目將來到桃園景福宮錄影，由浩子與王彩樺共同主持，許效舜擔任評審長，並有第一季四組選手瑋德、不知火、里長阿翔仔、陳德民到場助陣。

浩子（中）不計形象叫賣瘦臉繃帶PK王彩樺 （右）。（公視台語台提供）浩子（中）不計形象叫賣瘦臉繃帶PK王彩樺 （右）。（公視台語台提供）

本週節目在中壢景福宮錄影，當天廟方大方發送3000顆高麗菜給現場觀眾，讓大家邊看節目邊拿大禮，滿滿人情味溫暖全場。本週更有桃園龜山「泰興樂掌中藝術團」團長林昇耀登場挑戰，運用布袋戲一人分飾三角，贏得滿堂彩，為比賽增添傳統藝術風采。

王彩樺叫賣廟口刷牙應戰。（公視台語台提供）王彩樺叫賣廟口刷牙應戰。（公視台語台提供）

節目還安排「叫賣大賽」環節，由浩子隊叫賣「2萬元瘦臉繃帶」，對決王彩樺隊的「1萬元牙膏」。浩子賣力推銷瘦臉繃帶，王彩樺則大膽在廟口刷牙推薦美白牙膏，雙方為爭奪紅包豁出去，笑料滿滿，冠軍花落誰家令人期待。

許效舜（左）調侃陳孟賢收紅包不臉紅。（公視台語台提供）許效舜（左）調侃陳孟賢收紅包不臉紅。（公視台語台提供）

而上週節目在中壢樂君亭錄製，由陳孟賢與阿翔擔綱主持，兩人一搭一唱笑聲不斷。陳孟賢的「全球巨星」封號也在節目中被阿翔調侃，他幽默解釋：「因為我是土生土長的小琉球人，全小琉球就我一個明星，所以我是『全小琉球的巨星』！」逗得全場笑翻。

近期剛推出同名專輯《全球巨星》的陳孟賢，錄影現場吸引不少婆媽粉絲，他透露常收到長輩紅包，原本不好意思婉拒，卻意外讓對方難過，甚至有人私訊拜託他別再拒絕。節目上，他見到評審長許效舜的紅包立刻嗨翻，舜哥打趣：「收紅包都不會臉紅！」陳孟賢笑回：「紅包我很常收，如果下次有地契、土地權狀，我也很樂意收喔！」現場爆笑不斷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中