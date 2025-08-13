王彩樺廟口叫賣「萬元牙膏」全被拍！現場刷牙民眾看呆

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台《Talk Talk秀台語》第二季將於9月26日登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》正熱播中。本週節目將來到桃園景福宮錄影，由浩子與王彩樺共同主持，許效舜擔任評審長，並有第一季四組選手瑋德、不知火、里長阿翔仔、陳德民到場助陣。

浩子（中）不計形象叫賣瘦臉繃帶PK王彩樺 （右）。（公視台語台提供）

本週節目在中壢景福宮錄影，當天廟方大方發送3000顆高麗菜給現場觀眾，讓大家邊看節目邊拿大禮，滿滿人情味溫暖全場。本週更有桃園龜山「泰興樂掌中藝術團」團長林昇耀登場挑戰，運用布袋戲一人分飾三角，贏得滿堂彩，為比賽增添傳統藝術風采。

王彩樺叫賣廟口刷牙應戰。（公視台語台提供）

節目還安排「叫賣大賽」環節，由浩子隊叫賣「2萬元瘦臉繃帶」，對決王彩樺隊的「1萬元牙膏」。浩子賣力推銷瘦臉繃帶，王彩樺則大膽在廟口刷牙推薦美白牙膏，雙方為爭奪紅包豁出去，笑料滿滿，冠軍花落誰家令人期待。

許效舜（左）調侃陳孟賢收紅包不臉紅。（公視台語台提供）

而上週節目在中壢樂君亭錄製，由陳孟賢與阿翔擔綱主持，兩人一搭一唱笑聲不斷。陳孟賢的「全球巨星」封號也在節目中被阿翔調侃，他幽默解釋：「因為我是土生土長的小琉球人，全小琉球就我一個明星，所以我是『全小琉球的巨星』！」逗得全場笑翻。

近期剛推出同名專輯《全球巨星》的陳孟賢，錄影現場吸引不少婆媽粉絲，他透露常收到長輩紅包，原本不好意思婉拒，卻意外讓對方難過，甚至有人私訊拜託他別再拒絕。節目上，他見到評審長許效舜的紅包立刻嗨翻，舜哥打趣：「收紅包都不會臉紅！」陳孟賢笑回：「紅包我很常收，如果下次有地契、土地權狀，我也很樂意收喔！」現場爆笑不斷。

