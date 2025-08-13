晴時多雲

娛樂 最新消息

仙塔律師大翻車 同行曝社會現實真相

仙塔律師臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）仙塔律師臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪傳出涉入靈骨塔詐騙案，交保後高調發文道歉，也認了處理案件有瑕疵，但稱不認識詐騙集團，外型亮眼的她還被指早打入台北時尚圈，今（13）日上午又流出有關她最新負面爆料，被流出和某食品業董事長同框，2人臉貼臉狀甚親密，更爆她近期盡享時尚頂級生活，經常出入高檔飯局。

對此，同為律師的林智群稍早在臉書發文說：「看到某律師跟大老闆貼臉合照的新聞，有機會接觸大老闆當然很好，可以拓展業務，但也要想清楚，大老闆是怎麼看你的。」並說這個不只是女律師，就算是男律師也應該想一下。

林智群接著表示，有些年輕律師實習結束就出來開業，沒什麼案源，就去參加獅子會扶輪社，想認識成功人士，看看是否有機會接到案子，每年花10幾萬會費、餐費，甚至有人為此買賓士（比較有面子，怕大老闆看不上自己），前前後後投資幾百萬，有沒有接到案子？他丟下一句：「不知道。」

「人往高處爬沒錯，但社會是很現實的！你要攀別人，對方不知道你在攀他嗎？對方看得上你嗎？」林智群最後說，也許人家只是想跟妳/你來一下，吃點豆腐佔點便宜，而不是找你打官司。

相關新聞：仙塔律師捲靈骨塔詐騙 無懼涉官非傳另起爐灶

