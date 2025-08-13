晴時多雲

娛樂 最新消息

挺過12次化療！作家小彤罹癌王「完成生命清單」被發掘是奇才

小彤（右）學太極被讚是練武奇才。（馬可孛羅公關提供）小彤（右）學太極被讚是練武奇才。（馬可孛羅公關提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕作家小彤去年經歷胰臟癌手術與12次化療，上月為自己開出8大生命清單後立即付諸實踐，開始跟「台灣最厲害的太極傳人」李佩懿老師學太極，已經上過4堂課的小彤笑稱「很不習慣」，她說：「太極就是『慢』，以前我一天當48小時在用，好難適應它的慢，一直跟老師說會不會太沒效率了？」

小彤過去曾是台南女中體操校隊隊長，大學曾率領班上同學拿下校際舞蹈比賽冠軍，也靠教舞賺了不少學費，體內的舞蹈細胞十分活躍。當昔日的「舞」林高手遇上真正的武林高手，小彤坦言：「太極跟舞蹈差距很大，一個是全身放鬆，強調內在力量與呼吸吐納；一個是肢體用力，著重線條優美與技巧呈現；我覺得自己目前學得還不夠好，但老師很會鼓勵人。」

小彤（右）學太極。（馬可孛羅公關提供）小彤（右）學太極。（馬可孛羅公關提供）

小彤上第一堂課才學幾分鐘就已香汗淋漓，被李佩懿老師稱讚是「不世出的練武奇才」；小彤則形容李佩懿老師是「武林高手」，提到對方有在癌症醫院教學，過去有個罹患胰臟癌的醫生，老師就針對他設計胰臟功法。

目前小彤正在學習的，是李老師2008年所編、已傳授給無數學生的「吐納八式」：暗香浮動，彩蝶飛舞，春蛾蜕蛹，冰消雪融，吞雲吐霧，心蓮開闔，大樹朝陽，明珠在懷。小彤表示，每次上完課回家，當晚就會睡得又香又沉，不用吃助眠藥也能一覺到天亮，醒來後精神狀況變很好。

小彤（右）跟「台灣最厲害的太極傳人」李佩懿老師學太極。（馬可孛羅公關提供）小彤（右）跟「台灣最厲害的太極傳人」李佩懿老師學太極。（馬可孛羅公關提供）

對小彤而言，練太極至今最不習慣、同時也是最大的收穫就是：「我很急躁，很重視效率，而太極是訓練我這個凡事求快的人，一個慢下來、學習沉靜的方法。」李佩懿老師聽了微笑表示：「太極其實也可以快打，為什麼現在要你慢打？因為蓋房子要一磚一瓦仔細地鋪蓋，等你把身體的網絡一節一節打通，全線都能通車了，自然就可以高速了。」

小彤點頭如搗蒜表示認同：「世界越快心要越慢，現階段的我要先練習讓自己放慢步調，讓自己人生更沈穩一些，我會繼續練下去。」

點圖放大body

