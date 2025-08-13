晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹智能不幸命喪超商 河智媛將率「韓籍女神團」完成老闆遺願

〔記者侯家瑜／台北報導〕57歲「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，本月4日在超商遭人持利器攻擊，他同時也是樂天女孩韓籍啦啦隊員河智媛與禹洙漢的台灣老闆。如今距事發不到10天，他生前全力籌備的「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」確定不會停辦。主辦方宣布，台韓團隊已達成共識，將延續詹智能的遺願，活動將於9月6日在台北三創登場，並於今日正式開賣門票。

李珠熙（左起）、河智媛、禹洙漢與朴昭映。（樂曜日提供）李珠熙（左起）、河智媛、禹洙漢與朴昭映。（樂曜日提供）

主辦單位表示：「這是他生前最投入的計畫，將它辦好，就是對他最好的紀念。」這次活動邀來旗下與韓國頂尖的啦啦隊女神組成豪華陣容，被視為年度最盛大的應援盛會。

參與名單星光熠熠，包括有「神級蜜大腿」封號、笑容與好身材兼備的河智媛；2024年韓國Dctrend論壇投票奪冠、被封為「國民啦啦隊」的禹洙漢；三星獅啦啦隊隊長朴昭映，以甜美氣質和一雙「會笑的眼睛」收服粉絲；以及被譽為「棒球場孫娜恩」、兼具偶像級氣質與甜美外貌的李珠熙。

雖然詹智能已無法親眼見證，但「2025無限女神 VIP見面會」將成為他留給粉絲與夥伴們的最後禮物。四位韓籍女神也承諾，將以最完美的舞台、最燦爛的笑容，完成這場意義非凡的盛會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中