詹智能不幸命喪超商 河智媛將率「韓籍女神團」完成老闆遺願

〔記者侯家瑜／台北報導〕57歲「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，本月4日在超商遭人持利器攻擊，他同時也是樂天女孩韓籍啦啦隊員河智媛與禹洙漢的台灣老闆。如今距事發不到10天，他生前全力籌備的「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」確定不會停辦。主辦方宣布，台韓團隊已達成共識，將延續詹智能的遺願，活動將於9月6日在台北三創登場，並於今日正式開賣門票。

李珠熙（左起）、河智媛、禹洙漢與朴昭映。（樂曜日提供）

主辦單位表示：「這是他生前最投入的計畫，將它辦好，就是對他最好的紀念。」這次活動邀來旗下與韓國頂尖的啦啦隊女神組成豪華陣容，被視為年度最盛大的應援盛會。

參與名單星光熠熠，包括有「神級蜜大腿」封號、笑容與好身材兼備的河智媛；2024年韓國Dctrend論壇投票奪冠、被封為「國民啦啦隊」的禹洙漢；三星獅啦啦隊隊長朴昭映，以甜美氣質和一雙「會笑的眼睛」收服粉絲；以及被譽為「棒球場孫娜恩」、兼具偶像級氣質與甜美外貌的李珠熙。

雖然詹智能已無法親眼見證，但「2025無限女神 VIP見面會」將成為他留給粉絲與夥伴們的最後禮物。四位韓籍女神也承諾，將以最完美的舞台、最燦爛的笑容，完成這場意義非凡的盛會。

