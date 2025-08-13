瑪丹娜懇求教宗「在為時已晚前」訪加薩：把光明帶給飢童

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以哈戰爭持續近2年，民眾的生活水深火熱。流行天后瑪丹娜（Madonna）昨（12日）於社群發聲，懇求教宗良十四世（Pope Leo）在為時已晚之前造訪加薩，將光明帶給當地的孩子。

瑪丹娜（右）懇求教宗造訪加薩。（法新社）

瑪丹娜於社群撰文懇求新任教宗，前往加薩進行人道救援，將光明帶給當地的孩子，「身為一位母親，我無法忍受看到他們受苦，世界上的孩子屬於每一個人，您是唯一不會被拒絕入境的人」，直言時間已經不多了，希望教宗能答應請求。

瑪丹娜表示，會發表這篇文章是因為，自己深知政治無法帶來改變，唯有覺醒才能做到，所以她才請求神的使者。此外，昨天恰巧是其兒子的生日，所以她盼望大家都能夠盡其所能，幫助在加薩戰火中受困的孩子，作為最好的禮物。

瑪丹娜強調，她不是在指責任何一方、歸咎責任或選邊站，因為所有人都在受苦，包括人質的母親們，自己也為她們祈禱，希望孩子能被釋放。

