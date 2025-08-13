YTR荒姨打無痛分娩沒用 飆淚產子被嚇傻

[1]

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中颱楊柳暴風圈今（13）晨觸陸，中央氣象署上午6時30分更新颱風資訊，颱風中午前後登陸台東時將颳起15至16級強陣風，花東風雨轉劇，下午南部風雨轉強，颱風傍晚前後預估自嘉義、台南附近出海。

就在中颱楊柳來襲，去年7月和波特王分手的YouTuber荒姨，之後迎接新戀情與山姆老思交往並懷孕，2人在5月完成結婚登記，昨發文透露已平安產下愛子，但說一度痛到自我懷疑：「為什麼要生小孩？」

請繼續往下閱讀...

發文中，荒姨詳細記錄催生到生產時間軸，透露打無痛分娩完全沒用，「已經痛到不行還要呼吸用力擠寶寶，痛到我一直在想我為什麼要生小孩；反正整個產程就是從頭痛到尾，唯一慶幸的就是沒有吃全餐。」最後在12日晚上7點左右生下3400公克兒子嘟嘟。

當兒子嘟嘟生下那一刻，荒姨止不住淚水望著眼前小生命說：「我剛剛擠出這個東西欸？」同時搞笑抱怨老公沒錄影，「他發文還說『母女均安』，笑死真的被嚇傻。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法