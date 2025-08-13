晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YTR荒姨打無痛分娩沒用 飆淚產子被嚇傻

[1]

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中颱楊柳暴風圈今（13）晨觸陸，中央氣象署上午6時30分更新颱風資訊，颱風中午前後登陸台東時將颳起15至16級強陣風，花東風雨轉劇，下午南部風雨轉強，颱風傍晚前後預估自嘉義、台南附近出海。

就在中颱楊柳來襲，去年7月和波特王分手的YouTuber荒姨，之後迎接新戀情與山姆老思交往並懷孕，2人在5月完成結婚登記，昨發文透露已平安產下愛子，但說一度痛到自我懷疑：「為什麼要生小孩？」

發文中，荒姨詳細記錄催生到生產時間軸，透露打無痛分娩完全沒用，「已經痛到不行還要呼吸用力擠寶寶，痛到我一直在想我為什麼要生小孩；反正整個產程就是從頭痛到尾，唯一慶幸的就是沒有吃全餐。」最後在12日晚上7點左右生下3400公克兒子嘟嘟。

當兒子嘟嘟生下那一刻，荒姨止不住淚水望著眼前小生命說：「我剛剛擠出這個東西欸？」同時搞笑抱怨老公沒錄影，「他發文還說『母女均安』，笑死真的被嚇傻。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中