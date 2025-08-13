插畫家陳芊榕聯手金鐘導演張皓然 重現《神奇漢藥房》魔法與人情味

〔記者歐素美／台中報導〕台中插畫家陳芊榕創作的繪本《神奇漢藥房》，以濃厚的台灣味與人情味獲得公共電視青睞，改編為兒童節目《小島同樂繪》其中一集，並由來自台中的金鐘導演張皓然執導。節目以動畫與說故事方式，帶領小朋友進入奇幻的中藥房世界，預計8月18日在台北光點華山電影館播映。製作公司「先決影像」特別保留10張票券，回饋台中鄉親，民眾可透過《小島同樂繪》臉書粉專私訊索票，送完為止。

陳芊榕（右二）與小島同樂繪主持群。（陳芊榕提供）

陳芊榕因外公經營漢藥房，從小跟隨在母親身邊學習抓藥、搓藥丸或裝膠囊，這些童年回憶也成為她創作繪本《神奇漢藥房》的靈感來源。《神奇漢藥房》於2024年出版，並入圍第36屆信誼幼兒文學獎。

請繼續往下閱讀...

陳芊榕（右一）與小島同樂繪主持群。（陳芊榕提供）

陳芊榕以外公的藥房為背景，融合童年回憶與創意想像，講述一間魔法漢藥房，在孩子心中留下的深刻印記。她說，「我記得那個地方的味道、氣氛，還有那些總是帶著神祕氣息的藥材。現在回頭看，那些場景像是進入一間魔法店一樣」，繪本筆觸繽紛、視角童趣，細膩描繪藥櫃、秤砣、藥包、藥籤等場景，同時穿插中藥材與藥方小知識，讓孩子在閱讀中接觸文化記憶與民間智慧。

陳芊榕小時候與母親並坐在外公的中藥行內。（陳芊榕提供）

隨著生活型態轉變，中藥行逐漸被便利商店與連鎖藥局取代，成為消逝中的文化風景。陳芊榕與張皓然透過繪本與動畫，共同喚起人們對傳統中醫藥文化的感情連結，也讓孩子看見這不只是買藥的地方，更是鄰里交流與記憶承載的所在。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法