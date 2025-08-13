晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃國昌想選市長 486先生狠虧：毛沒長齊小弟

民眾黨主席黃國昌12日拜會台北市長蔣萬安。（資料照，記者田裕華攝）民眾黨主席黃國昌12日拜會台北市長蔣萬安。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌11日公開表態投入2026新北市長選戰，引起政壇關注，團購電商名人「486先生」陳延昶隨即評論此事，公開唱衰打臉黃國昌：「他根本是虛晃一招等國民黨來談一個好籌碼而已。」

486先生表示，雖然支持黃國昌的人認為他具備「改革者」形象及強烈的議題動員力，但缺乏執政經驗與組織基礎，最重要的是他民調落後對手太多，「對於北部最大2個縣市台北與新北，新北市作為全台人口最多的直轄市，擁有超過400萬人口，占全國總人口的17.34%，我不認為國民黨會把這麼重要人口超多的縣市禮讓給他。」

486先生進一步分析，對於新北，現任市長侯友宜大力推銷子弟兵劉和然，國民黨目前意屬下屆人選是李四川，「競選總統失敗的侯友宜在國民黨已經沒什麼退路，所以勢必會全力捧劉和然來延續他的影響力，而國民黨顯然會希望李四川出來選，檯面下的角力肯定會異常激烈，黃國昌到底哪來自信認為國民黨會把全國人口數最大的市長寶座禮讓給他？」

至於民進黨，486先生研判民進黨會推新北實力最強的立委蘇巧慧，他直言:「不管是現任優勢的侯家班劉和然或者呼聲很高的李四川，亦或者蘇巧慧，黃國昌充其量就是個毛沒長齊的小弟弟罷了。」

相關新聞：對的人？ 李乾龍喊「黨內優先」：點名李四川評價相當不錯

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中