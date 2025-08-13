晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊柳颱風》南北兩樣情！台北信義威秀爆人潮 搶排鬼滅特典

受颱風影響，包含台南市、高雄市、花蓮縣等地的影城陸續宣布今日暫停營業，但在北部則是一早就出現排隊潮，在信義威秀外甚至一早就出現排隊人龍，有網友在上午7點多稱現場目測超過100人。（圖擷自threads）受颱風影響，包含台南市、高雄市、花蓮縣等地的影城陸續宣布今日暫停營業，但在北部則是一早就出現排隊潮，在信義威秀外甚至一早就出現排隊人龍，有網友在上午7點多稱現場目測超過100人。（圖擷自threads）

蔡百靈／核稿編輯

根據威秀影城先前分享「第二週特典情報」的公告指出，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX版本將於本月15日上映，並於13上午11點起開放首週場次訂票。（圖擷自臉書「威秀影城粉絲團」）根據威秀影城先前分享「第二週特典情報」的公告指出，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX版本將於本月15日上映，並於13上午11點起開放首週場次訂票。（圖擷自臉書「威秀影城粉絲團」）

〔即時新聞／綜合報導〕近來電影院因《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱鬧滾滾，不過受颱風影響，包含台南市、高雄市、花蓮縣等地的影城陸續宣布今日暫停營業，但在北部則是一早就出現排隊潮，在信義威秀外甚至一早就出現排隊人龍，有網友在上午7點多稱現場目測超過100人。

截至今上午8點前，有網友透露林口威秀已有大約40人在現場排隊。（圖擷自臉書「鬼滅之刃台灣限定買賣交流團」）截至今上午8點前，有網友透露林口威秀已有大約40人在現場排隊。（圖擷自臉書「鬼滅之刃台灣限定買賣交流團」）

因應楊柳颱風來襲，威秀影城今日一早就發文提醒，今日包含高雄市、台南市、花蓮縣等區域的影城均暫停營業。公告也提到，原先高雄大遠百、台南大遠百威秀影城《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX特典隨票贈，也將調整明天營業起發放。

不過今上午在臉書、threads等社群也可看到，陸續有網友透露，包含信義威秀及林口威秀一早就出現排隊人潮，根據網友討論這些民眾都是想搶先兌換4DX版本的特典。截至今上午8點前，有網友透露林口威秀已有大約40人在現場排隊，而在信義威秀也陸續有網友發文表示，持續有人到現場加入排隊人龍，目測在7點多就已超過100人。

根據威秀影城先前分享「第二週特典情報」的公告指出，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX版本將於本月15日上映，並於13日上午11點起開放首週場次訂票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中