楊柳颱風》南北兩樣情！台北信義威秀爆人潮 搶排鬼滅特典

受颱風影響，包含台南市、高雄市、花蓮縣等地的影城陸續宣布今日暫停營業，但在北部則是一早就出現排隊潮，在信義威秀外甚至一早就出現排隊人龍，有網友在上午7點多稱現場目測超過100人。（圖擷自threads）

根據威秀影城先前分享「第二週特典情報」的公告指出，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX版本將於本月15日上映，並於13上午11點起開放首週場次訂票。（圖擷自臉書「威秀影城粉絲團」）

〔即時新聞／綜合報導〕近來電影院因《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱鬧滾滾，不過受颱風影響，包含台南市、高雄市、花蓮縣等地的影城陸續宣布今日暫停營業，但在北部則是一早就出現排隊潮，在信義威秀外甚至一早就出現排隊人龍，有網友在上午7點多稱現場目測超過100人。

截至今上午8點前，有網友透露林口威秀已有大約40人在現場排隊。（圖擷自臉書「鬼滅之刃台灣限定買賣交流團」）

因應楊柳颱風來襲，威秀影城今日一早就發文提醒，今日包含高雄市、台南市、花蓮縣等區域的影城均暫停營業。公告也提到，原先高雄大遠百、台南大遠百威秀影城《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX特典隨票贈，也將調整明天營業起發放。

不過今上午在臉書、threads等社群也可看到，陸續有網友透露，包含信義威秀及林口威秀一早就出現排隊人潮，根據網友討論這些民眾都是想搶先兌換4DX版本的特典。截至今上午8點前，有網友透露林口威秀已有大約40人在現場排隊，而在信義威秀也陸續有網友發文表示，持續有人到現場加入排隊人龍，目測在7點多就已超過100人。

根據威秀影城先前分享「第二週特典情報」的公告指出，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的4DX版本將於本月15日上映，並於13日上午11點起開放首週場次訂票。

