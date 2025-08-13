仙塔律師捲靈骨塔詐騙 無懼涉官非傳另起爐灶

「仙塔律師」李宜諪外型亮眼，翻出她臉書有許多亮麗美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，後以70萬元交保，上個月初一度被傳與某軍官穩定交往，男方出手闊綽一口氣送出整年份名牌禮物，甚至還傳出她與富商互動親密出席飯局臉貼臉合照，引發「靠男人炫富」等爭議。

今（13）日爆出有民眾想去仙塔律師的事務所找她諮詢法律事務，一到現場竟發現大門深鎖，早已人去樓空，據了解，仙塔律師其實無懼涉入官非，且打算另起爐灶，翻出仙塔律師事務所官網，已將地址遷至台北市松山區長春路，展現有意東山再起的旺盛企圖心。

請繼續往下閱讀...

世界不少旅遊勝地也有仙塔律師足跡。（翻攝自仙塔律師臉書）

至於傳出「靠男人炫富」等爭議，仙塔律師透過社群平台發聲，對一連串傳聞逐一澄清，強調「本來覺得忍一忍就過去了，但家人朋友都被打擾，真的不能再沉默」，並公開4點澄清聲明，自稱早有穩定男友，且私人旅遊是被放大解讀成炫富。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法