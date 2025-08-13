徐佳瑩7年婚姻搖搖欲墜 夫妻被爆各過各的

徐佳瑩2022年12月17日再生女兒，人生湊成「好」字，當時難得分享和老公比爾賈一家四口甜蜜同框，畫面超溫馨。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2018年歌手徐佳瑩拿下金曲獎最佳國語專輯及最佳國語女歌手獎2項大獎，風光一時，她和知名導演比爾賈結婚後在2020年12月迎來兒子小樂高誕生，2年後女兒又出世，人生湊成「好」字，今（13）日驚傳2人感情觸礁，7年婚姻搖搖欲墜。

猶記兒子剛出生時，徐佳瑩對歌迷粉絲說：「發了1張專輯，生了1個小孩，真的是給足了自己。」並說自己最了不起的還是圍繞在身邊的家人、朋友、同事們，「明知我不足還是愛著保護著，始終陪伴分享。」最後更表示：「祝我們身體健康，日日快樂，有愛無懼。」

請繼續往下閱讀...

徐佳瑩和比爾賈交往3年後結婚，2人相差11歲，思想、對生活價值觀難免有落差，知情人士爆料，2人早在兒子出生後便屢屢被指夫妻倆漸漸想逃離彼此，之後開始各過各的，近日更被目擊比爾賈和助理外出聊事，留下徐佳瑩獨自照顧小孩。

更有一說，鄰居私下透露曾目睹2人爭吵，還隱約聽到「離婚」2字，勁爆的是，圈內搖頭嘆氣表示，徐佳瑩、比爾賈有問題很久了，但怎麼都沒被拍？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法