晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐佳瑩7年婚姻搖搖欲墜 夫妻被爆各過各的

徐佳瑩2022年12月17日再生女兒，人生湊成「好」字，當時難得分享和老公比爾賈一家四口甜蜜同框，畫面超溫馨。（資料照）徐佳瑩2022年12月17日再生女兒，人生湊成「好」字，當時難得分享和老公比爾賈一家四口甜蜜同框，畫面超溫馨。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2018年歌手徐佳瑩拿下金曲獎最佳國語專輯及最佳國語女歌手獎2項大獎，風光一時，她和知名導演比爾賈結婚後在2020年12月迎來兒子小樂高誕生，2年後女兒又出世，人生湊成「好」字，今（13）日驚傳2人感情觸礁，7年婚姻搖搖欲墜。

猶記兒子剛出生時，徐佳瑩對歌迷粉絲說：「發了1張專輯，生了1個小孩，真的是給足了自己。」並說自己最了不起的還是圍繞在身邊的家人、朋友、同事們，「明知我不足還是愛著保護著，始終陪伴分享。」最後更表示：「祝我們身體健康，日日快樂，有愛無懼。」

徐佳瑩和比爾賈交往3年後結婚，2人相差11歲，思想、對生活價值觀難免有落差，知情人士爆料，2人早在兒子出生後便屢屢被指夫妻倆漸漸想逃離彼此，之後開始各過各的，近日更被目擊比爾賈和助理外出聊事，留下徐佳瑩獨自照顧小孩。

更有一說，鄰居私下透露曾目睹2人爭吵，還隱約聽到「離婚」2字，勁爆的是，圈內搖頭嘆氣表示，徐佳瑩、比爾賈有問題很久了，但怎麼都沒被拍？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中