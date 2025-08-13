仙塔律師魅力攻陷大亨 名媛再爆盡享頂級生活

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪日前傳出涉入靈骨塔詐騙案，交保後高調發文道歉，也認了處理案件有瑕疵，但稱不認識詐騙集團，外型亮眼的她還被指早打入台北時尚圈，有名媛指稱很後悔找仙塔律師吃飯。

今（13）日一早又流出有關仙塔律師最新負面爆料，某不具名名媛曝光仙塔律師和某食品業董事長同框，2人臉貼臉狀甚親密，更爆她近期盡享時尚頂級生活，經常出入高檔飯局，據了解，仙塔律師其實無懼涉入官非，且打算另起爐灶，有意東山再起。

她臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

而仙塔律師早於上個月9日遭爆多次出入地產富商飯局，有貴婦私下爆料，多位有身分地位富商對她展開熱烈追求，為博取芳心，有某軍官送出1整年12份禮物，裡面都是名牌包包，但她火速列4點澄清表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的，名牌禮物更是無稽之談，無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

據悉，仙塔律師因涉入詐騙案，貴婦圈開始跟她撇清關係，有名媛無奈表示很衰，只是找朋友吃飯合照竟被公開，還好有遮臉，「大家都很後悔找她吃飯。」

對於私人事情被放大解讀，仙塔律師稱案件已進入司法程序，不方便多談，希望外界不要再以訛傳訛。

