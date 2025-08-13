晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

仙塔律師魅力攻陷大亨 名媛再爆盡享頂級生活

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪日前傳出涉入靈骨塔詐騙案，交保後高調發文道歉，也認了處理案件有瑕疵，但稱不認識詐騙集團，外型亮眼的她還被指早打入台北時尚圈，有名媛指稱很後悔找仙塔律師吃飯。

今（13）日一早又流出有關仙塔律師最新負面爆料，某不具名名媛曝光仙塔律師和某食品業董事長同框，2人臉貼臉狀甚親密，更爆她近期盡享時尚頂級生活，經常出入高檔飯局，據了解，仙塔律師其實無懼涉入官非，且打算另起爐灶，有意東山再起。

她臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）她臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

而仙塔律師早於上個月9日遭爆多次出入地產富商飯局，有貴婦私下爆料，多位有身分地位富商對她展開熱烈追求，為博取芳心，有某軍官送出1整年12份禮物，裡面都是名牌包包，但她火速列4點澄清表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的，名牌禮物更是無稽之談，無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

據悉，仙塔律師因涉入詐騙案，貴婦圈開始跟她撇清關係，有名媛無奈表示很衰，只是找朋友吃飯合照竟被公開，還好有遮臉，「大家都很後悔找她吃飯。」

對於私人事情被放大解讀，仙塔律師稱案件已進入司法程序，不方便多談，希望外界不要再以訛傳訛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中