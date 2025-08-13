粿粿爆3年婚變！經紀人8字首回應 孟潔私下交情全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿與范姜彥豐近日爆出結婚3年的婚變傳聞，雙方至今未公開回應。日前父親節，范姜彥豐曬出與愛女「小粿醬」的溫馨合照，但始終未見粿粿身影，讓外界質疑婚姻狀態。如今，昔日與粿粿在《全明星運動會》有交集的孟潔，與所屬經紀公司「好看娛樂」皆罕見鬆口回應。

粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出結婚3年的婚變傳聞。（翻攝自IG）

粿粿與范姜彥豐婚後育有1女，過去常在社群高調放閃，但近期卻鮮少同框。上月范姜彥豐慶生時，多張照片中皆未出現粿粿，貼文更寫下「突然明白了一些人事物」等耐人尋味的字句，引來外界猜測婚姻是否亮紅燈。

父親節當天，范姜彥豐分享與女兒的多張照片，依舊沒有粿粿的身影；隔天，粿粿則發文曬女兒參加活動的照片，並寫下「快樂的長大愛你。」2人連續貼文卻零互動，讓婚變傳聞再度升溫。

對此，曾與粿粿在《全明星運動會》同台的孟潔昨（12日）現身《最強的身體》節目記者會受訪時表示，自己不清楚兩人的婚姻狀況，私下也鮮少聯絡，「只是會回限動或按愛心，平常不太聊天」。對此，粿粿所屬「好看娛樂」則回應，「沒有什麼可以回應的。」至於婚姻現狀，經紀人僅低調表示「可能要問他們本人。」

