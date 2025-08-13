晴時多雲

娛樂 電影

首次合作一拍即合！兩新生代演員加入《辣媽辣妹2》完全Hold得住

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，上週在北美上映票房開紅盤。而要在影后級的潔美李以及琳西面前演戲，絕非易事，但年紀加起來才34歲的茱莉亞巴特斯、蘇菲亞哈蒙斯不僅Hold住全場、絲毫不受巨星氣場壓制，更為新片撐起另一片天。

茱莉亞巴特斯（左）和蘇菲亞哈蒙斯加入《辣媽辣妹2》，飾演被靈魂交換的女兒和繼女。（迪士尼提供）茱莉亞巴特斯（左）和蘇菲亞哈蒙斯加入《辣媽辣妹2》，飾演被靈魂交換的女兒和繼女。（迪士尼提供）

16歲的茱莉亞在片中飾演琳西的女兒，18歲的索菲亞則是即將加入家庭的新成員，故事描述琳西飾演的安娜，正準備與一位帥氣主廚共組新家庭，不僅要說服女兒接受，還得面對未來繼女的挑戰。一次意外事故，讓祖孫三代靈魂與身體互換，家庭關係瞬間緊張升級。

雖然戲中是針鋒相對的獨生女與繼女，茱莉亞與索菲亞在開拍初期就建立了深厚情誼。索菲亞回憶兩人在製作辦公室初次見面時，「我們一見面就笑個不停，導演妮夏還說她在走廊另一頭都聽得到笑聲。能遇到這麼合拍的人很難得，我們就算拌嘴，也知道不是真的討厭對方，這種信任感很棒！」

主要演員日前一同出席《辣媽辣妹2》首映會。（迪士尼提供）主要演員日前一同出席《辣媽辣妹2》首映會。（迪士尼提供）

茱莉亞自童星出道，10歲便在昆汀塔倫提諾的《從前，有個好萊塢》與李奧納多狄卡皮歐同台，之後又演出史蒂芬史匹柏的《法貝爾曼》。如今與琳西與潔美對戲，讓許多新人演員又羡慕又嫉妒。她形容琳西在片場樂於助人，且因剛成為母親，對角色格外投入。

首次與女性導演妮夏蓋納特拉合作，也讓茱莉亞有滿滿安全感，更挑戰詮釋衝浪少女，「我穿著潛水衣站在衝浪板上，感覺自己像超級英雄。」導演也對這兩位年輕演員的表現相當滿意，直言在兩位戲骨間依然能展現喜劇魅力而不被掩蓋，是極大的挑戰，「茱莉亞與索菲亞真的做到了。」《辣媽辣妹2》將於8月21日在台上映。

《辣媽辣妹2》預告：

《辣媽辣妹2》誰跟誰變變變：

