陳冠希投奔adidas違約？Nike爆提告求償37.7億台幣

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳冠希2023年傳出將與Nike分道揚鑣，一度引發時尚與球鞋界熱議，沒想到他同年10月便在網路高調宣布加盟adidas，正式劃下與Nike長達近20年的合作句點，並火速推出聯名鞋款，在全球投下震撼彈。然而，這段合作後續近日再度掀起波瀾，Sneaker Legal在X平台釋出資訊，指出Nike已於加州正式對陳冠希提起訴訟，指控他違反合約，並求償超過1.26億美元（約37.7億元台幣）。

陳冠希爆轉戰adidas遭Nike提告求償37.7億台幣違約金。（組合照，翻攝自IG）

陳冠希與Nike合作將近20年，誕生過多雙經典且極具收藏價值的聯名鞋款，包括CLOT x Nike Air Max 1「Kiss of Death」、CLOT x Air Force 1 Low，以及多款話題十足的Air Jordan聯名系列，這些作品在全球潮流圈掀起轟動，也奠定了CLOT在國際球鞋文化中的地位。

不過，2024年底CLOT宣布轉投adidas，並於2025年初推出首波聯名，包含特別版Superstar，後續更找來BLACKPINK成員JENNIE、NBA球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）等名人合作，最新亮相的CLOT x adidas AE 1也即將登場。

Nike此次訴訟金額高達1.26億美元，且對象是亞洲潮流圈具高度影響力的陳冠希，消息一出震撼時尚與球鞋界。外界關注雙方是否因合約條款、品牌排他性或保密協議而衍生糾紛，後續發展恐牽動CLOT與adidas的合作走向，也勢必成為潮流圈今年最受矚目的法律戰之一。

