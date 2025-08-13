一代女神透視裝激凸現身首映！莎朗史東《無名弒2》開心徹底解放

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動作驚悚片續作《無名弒2》11日在洛杉磯舉行盛大首映，本集化身大反派的一代女神莎朗史東以一襲透視裝隱約「透點」現身，片中則化身心狠手辣大姐大，威脅殺光鮑勃奧登科克飾演的哈奇一家人。

莎朗史東在《無名弒2》化身心狠手辣大反派。（UIP提供）

艾美獎得主鮑勃強勢回歸，飾演居住在郊區的丈夫、父親兼工作狂殺手哈奇，他形容《無名弒2》的規模更龐大，拍攝難度也更高，「我這次扛下更多責任，努力讓故事順利推進，而且這次的故事內容也更為豐富。」他說該片不僅有更多打鬥戲份、更多角色刻畫、更多劇情轉折，什麼都更多，既劇力萬鈞又搞笑有趣，充滿驚喜，失控瘋狂，血腥暴力，但是也充滿溫情。」

請繼續往下閱讀...

莎朗史東一襲透視裝現身《無名弒2》首映，隱約透點。（UIP提供）

莎朗飾演的大反派蘭蒂娜，在片中不但掌管當地賭場，還透過偏僻小鎮，暗中經營橫跨全球的軍火和毒品走私路線。她透露和三個兒子都是《無名弒》的超級大粉絲，「我們大概看了五次吧！偉大的鮑勃奧登科克，天啊，他真是一位了不起的演員。當這種等級的演員邀請你演出他的電影，你的答案當然是：『好啊，拜託了。』他非常真誠，而且他的聰明才智全都表現在他的作品中。」

莎朗史東直說很開心加入《無名弒2》。（UIP提供）

身兼製片的鮑勃大讚莎朗在大銀幕上的氣場超強大，「而且她非常樂於接受挑戰，把這個瘋狂的角色演得活靈活現。」另一位製片凱莉麥考密克也說：「沒有人比莎朗史東更適合飾演這樣的角色，她是一位絕對敬業的演員，帶來很多很棒的想法，完全化身為這個魅力十足的角色。蘭蒂娜既神秘又瘋狂，而且她的能耐深不可測。」

鮑勃奧登科克回歸《無名弒2》，形容規模更龐大，拍攝難度也更高。（UIP提供）

莎朗為角色創造了一個豐富複雜的內心世界，但是她選擇把這些秘密藏在心底，「我飾演的角色還是留給觀眾去感受和體驗比較好。保留一點神祕感會更有衝擊性。所以我只想說：『繫好安全帶吧。』我非常享受飾演這個角色的過程。」

提到近況，莎朗說這些年來都忙著當三個兒子的媽媽，「當媽媽必須讓自己保持理智、撐起一切。但這次的角色終於讓我有機會徹底解放，飾演一個完全瘋狂的黑幫大姐大。這種瘋癲怪誕的角色演起來既自由又過癮。」《無名弒2》本週五（15日）在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法