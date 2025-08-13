遭嫩妹嗆聲搶老公！57歲伊能靜護愛小10歲秦昊反擊了
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲的伊能靜與小10歲的中國男星秦昊結婚10年話題不斷，近日她在直播透露，遇過一名女網友嗆聲，還表示想和她搶老公秦昊。
伊能靜透露，有網友曾在她的評論區回應：「我好喜歡秦昊，我想跟妳搶，我比妳年輕，我覺得我搶得過。」
對此，伊能靜冷靜回擊，認為該名網友對於人類的情感有誤解，只是仰賴自己年輕，就能贏過年紀比較大的女人。
伊能靜與老公秦昊感情甜蜜。（翻攝微博）
伊能靜更透露，當年她看秦昊的電影時，就覺得這位演員非常優秀了，這段姐弟戀最終也修成正果。
伊能靜追問網友：「那時候妳在哪裡呢？妳等到這個人好了、有知名度了，才開始覺得他好，可是真的不是這樣。」更甜蜜表示：「我在他非常年輕，35歲的時候就愛上他了。」
伊能靜談到，她在秦昊什麼都不是的時候，就相信他會有所成就，不忘喊話：「妳應該找一個真正妳能看到他的閃光點，在所有人還沒看到的時候，妳就愛上他的人，妳會很幸福的。」
