Netflix熱潮助攻！KEY新作《HUNTER》引爆話題

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團SHINee成員KEY預計10月初來台開唱，他近來暌違3年，帶著第三張正規專輯《HUNTER》回歸歌壇，這次專輯以「都市怪談」為概念，推出各種預告內容，在炎熱的夏天起到消暑作用。

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

對於此次正規新作，KEY說：「在這個時代，發行迷你專輯還是正規專輯都沒有太大的意義，重點在於新專輯推出時能聽到十首歌曲，能呈現十個全新的舞台，除了粉絲之外，沒有發行正規專輯的意義，這是想要送給粉絲的禮物」。

請繼續往下閱讀...

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

KEY認為，作為solo歌手的色彩並不濃厚，所以在歌曲的收錄標準上、實體專輯的設計上，還有MV等方面，努力做出區別。

近日因Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》爆紅，連帶讓名稱相似的新作也引起關注，對此KEY感到很神奇，但也澄清，專輯名稱制定、甚至新歌MV都是在電影上映前就已拍攝好的，很感謝該電影讓專輯能受到更多關注。

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

主打歌《HUNTER》描述在與對方錯綜複雜的關係中，對其執著的「我」所感受到的「痛苦中的喜悅」，KEY充滿張力的聲線更進一步強化了歌曲的戲劇魅力；KEY在新歌MV一人飾兩角，奇異又不可預測的場面帶來緊張感。

由於專輯概念的選定是因與歌曲很配，加上是夏天的關係，因此以「恐怖」作為關鍵字進行構思；為此在廢棄的地鐵站和大樓進行許多拍攝，尤其MV更是全部都在戶外進行；《HUNTER》已在台數位發行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法