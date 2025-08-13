晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Netflix熱潮助攻！KEY新作《HUNTER》引爆話題

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團SHINee成員KEY預計10月初來台開唱，他近來暌違3年，帶著第三張正規專輯《HUNTER》回歸歌壇，這次專輯以「都市怪談」為概念，推出各種預告內容，在炎熱的夏天起到消暑作用。

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

對於此次正規新作，KEY說：「在這個時代，發行迷你專輯還是正規專輯都沒有太大的意義，重點在於新專輯推出時能聽到十首歌曲，能呈現十個全新的舞台，除了粉絲之外，沒有發行正規專輯的意義，這是想要送給粉絲的禮物」。

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

KEY認為，作為solo歌手的色彩並不濃厚，所以在歌曲的收錄標準上、實體專輯的設計上，還有MV等方面，努力做出區別。

近日因Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》爆紅，連帶讓名稱相似的新作也引起關注，對此KEY感到很神奇，但也澄清，專輯名稱制定、甚至新歌MV都是在電影上映前就已拍攝好的，很感謝該電影讓專輯能受到更多關注。

KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）KEY推出全新專輯《HUNTER》。（SM Entertainment提供）

主打歌《HUNTER》描述在與對方錯綜複雜的關係中，對其執著的「我」所感受到的「痛苦中的喜悅」，KEY充滿張力的聲線更進一步強化了歌曲的戲劇魅力；KEY在新歌MV一人飾兩角，奇異又不可預測的場面帶來緊張感。

由於專輯概念的選定是因與歌曲很配，加上是夏天的關係，因此以「恐怖」作為關鍵字進行構思；為此在廢棄的地鐵站和大樓進行許多拍攝，尤其MV更是全部都在戶外進行；《HUNTER》已在台數位發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中