娛樂 最新消息

十年情誼搬上大銀幕！《6DAYS》嗨翻粉絲：心臟快炸出來

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣樂團「DAY6」5月剛完成世界巡演，橫跨全球23座城市，共計45場，今年適逢團體出道十週年，首部大銀幕音樂電影《6DAYS》將在台上映，採半紀錄式劇情片的創新架構，聚焦4位成員十年青春的悸動與深刻情誼。

《6DAYS》公開正式預告，吸引熱情粉絲喊話「五刷起跳」。（采昌提供）《6DAYS》公開正式預告，吸引熱情粉絲喊話「五刷起跳」。（采昌提供）

正式預告中，從代表作《Time of Our Life》起始，揭開DAY6一段意想不到的旅程序幕；元弼在預告中說：「我們想嘗試之前沒做過的事。」晟鎮也隨即興奮表示：「應該會有很多有趣的事情吧？畢竟我們是DAY6啊。」

DAY6以全新姿態展現的絢麗色彩與視覺美感，唯有透過大銀幕才能全面感受，也因此獲得My Day（粉絲名）的熱烈支持，紛紛在社群上留言大呼：「興奮到心臟都快炸出來了！」「一定五刷起跳！」，登上X即時熱門話題榜。

《6DAYS》收錄DAY6成員們在沙漠中開越野車飆車的歡樂橋段。（采昌提供）《6DAYS》收錄DAY6成員們在沙漠中開越野車飆車的歡樂橋段。（采昌提供）

《6DAYS》日前舉辦VIP試映會，導演鄭有錫與黃在錫率領4位成員親自出席站台。Young K表示：「能夠體驗電影這種全新領域，真的感到非常榮幸。我們在拍攝現場與工作人員一起投入滿滿熱情，真的非常期待看到最終成果。」

晟鎮則笑說：「我正式以電影演員出道了，還親自駕駛越野車在沙漠上奔馳，真的非常新鮮有趣。」元弼也回憶難忘場景：「我們在拍攝現場忍不住驚呼，因為天空中的星星實在太密集、太美了，這段回憶至今仍深深烙印在我心中。」

度云則分享拍攝現場的挑戰與感動：「這是我人生中首次有這樣的經歷，尤其是拍攝時氣溫變化劇烈，一下熱、一下又冷，熱的時候甚至高達38度，看著所有工作人員在酷暑中默默堅守崗位，學習到作為專業人士應有的態度與精神。」

《6DAYS》於8月22日在台上映。

