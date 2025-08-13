台消防隊5男神制服全脫了！超猛胸肌噴發 網瘋喊：救火也救心
消防月曆5大男神秀胸肌。（《Marie Claire美麗佳人》提供）
〔記者蕭方綺／台北報導〕2026年消防月曆代言人包括板橋分隊第一大隊陳語豪、民生分隊第一大隊劉志浩、萬里分隊第六大隊蘇俊海、淡水分隊第三大隊邱翊瑋以及三峽分隊第五大隊呂尹承，5人將參與第11屆「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑，象徵守護生命的堅毅形象，也以行動支持乳癌防治，5位消防月曆男神將在10月19日活動當日擔任4K路線領跑嘉賓，號召全民一起跑出健康，也跑出生命的支持。
消防月曆代言人參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑，象徵守護生命的堅毅形象，也以行動支持乳癌防治。（《Marie Claire美麗佳人》提供）
為宣傳此次合作，雙方特別製作兩支形象影片。一支由代言消防員穿上制服，在消防局訓練場地，隨著節奏進行平板支撐、俯臥撐交錯訓練；另一支則上身展現完美肌肉線條與專注神情的結合，象徵陽剛力量與柔性公益的完美交融。影片一上線即引發熱議，粉絲大讚「救火也救心」、「影片太短」、「看不夠」等一波討論熱潮。
消防月曆5大男神將參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑。（《Marie Claire美麗佳人》提供）
代言消防員穿上制服，隨著節奏進行平板支撐＋俯臥撐交錯訓練。（《Marie Claire美麗佳人》提供）
今年《Marie Claire美麗佳人》裙襬澎澎Run邁入第11年，累計超過57,000位跑者參與、550位藝人名人響應，是每年下半年最具代表性的公益路跑。2025主題「1+1 陪伴的力量」強調每一個陪伴的時刻，都能點亮生命的勇氣。今年特別邀請新北市消防局加入，正是希望用具體行動詮釋「陪伴」的價值—不論何時何地，總有人與你並肩守護。
2025裙襬澎澎Run公益路跑將於10月19日在新北市大都會公園-水漾啵啵廣場舉辦。
