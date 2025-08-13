晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台消防隊5男神制服全脫了！超猛胸肌噴發 網瘋喊：救火也救心

消防月曆5大男神秀胸肌。（《Marie Claire美麗佳人》提供）消防月曆5大男神秀胸肌。（《Marie Claire美麗佳人》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026年消防月曆代言人包括板橋分隊第一大隊陳語豪、民生分隊第一大隊劉志浩、萬里分隊第六大隊蘇俊海、淡水分隊第三大隊邱翊瑋以及三峽分隊第五大隊呂尹承，5人將參與第11屆「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑，象徵守護生命的堅毅形象，也以行動支持乳癌防治，5位消防月曆男神將在10月19日活動當日擔任4K路線領跑嘉賓，號召全民一起跑出健康，也跑出生命的支持。

消防月曆代言人參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑，象徵守護生命的堅毅形象，也以行動支持乳癌防治。（《Marie Claire美麗佳人》提供）消防月曆代言人參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑，象徵守護生命的堅毅形象，也以行動支持乳癌防治。（《Marie Claire美麗佳人》提供）

為宣傳此次合作，雙方特別製作兩支形象影片。一支由代言消防員穿上制服，在消防局訓練場地，隨著節奏進行平板支撐、俯臥撐交錯訓練；另一支則上身展現完美肌肉線條與專注神情的結合，象徵陽剛力量與柔性公益的完美交融。影片一上線即引發熱議，粉絲大讚「救火也救心」、「影片太短」、「看不夠」等一波討論熱潮。

消防月曆5大男神將參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑。（《Marie Claire美麗佳人》提供）消防月曆5大男神將參與「裙襬澎澎Run」粉紅公益路跑。（《Marie Claire美麗佳人》提供）

代言消防員穿上制服，隨著節奏進行平板支撐＋俯臥撐交錯訓練。（《Marie Claire美麗佳人》提供）代言消防員穿上制服，隨著節奏進行平板支撐＋俯臥撐交錯訓練。（《Marie Claire美麗佳人》提供）

今年《Marie Claire美麗佳人》裙襬澎澎Run邁入第11年，累計超過57,000位跑者參與、550位藝人名人響應，是每年下半年最具代表性的公益路跑。2025主題「1+1 陪伴的力量」強調每一個陪伴的時刻，都能點亮生命的勇氣。今年特別邀請新北市消防局加入，正是希望用具體行動詮釋「陪伴」的價值—不論何時何地，總有人與你並肩守護。

2025裙襬澎澎Run公益路跑將於10月19日在新北市大都會公園-水漾啵啵廣場舉辦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中