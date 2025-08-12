晴時多雲

娛樂 最新消息

前樂天女神自爆與馬傑森交往半年 時間「跟林襄重疊」

（左起）前樂天女孩阿布舞、球星馬傑森、小龍女林襄。（本報合成圖，翻攝自IG）（左起）前樂天女孩阿布舞、球星馬傑森、小龍女林襄。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今年才離開樂天桃猿啦啦隊的「前樂天女孩」阿布舞近日上Podcast節目《三交訪談》，談到是否嚮往與球員進一步接觸，沒想到阿布舞坦承當啦啦隊女孩10年曾經交往過1位職棒球員「Michael」，並說兩人交往時間點在男方第一次獲得MVP時，半年後阿布舞生日時分手。從阿布舞給出的線索來看，多數網友都猜測Michael就是馬傑森，且交往時間還與啦啦隊女神林襄重疊。

馬傑森與林襄曾被拍到導致戀情曝光，阿布舞透露根據她所知，Michael交新朋友的時候，兩人還沒分手，所以是三角戀關係，而且交往時間重疊，暗指男方劈腿。

阿布舞（左）上Podcast節目《三交訪談》曝光自己曾跟馬傑森交往。（翻攝自YouTube）阿布舞（左）上Podcast節目《三交訪談》曝光自己曾跟馬傑森交往。（翻攝自YouTube）

阿布舞之前沒想過會跟球員交往，且當時球團有下「禁愛令」，但球團沒有抓很嚴，大家也心知肚明用意是呼籲大家不要太高調，因為經常一起工作，擦槍走火可能性很高。

阿布舞指出當時跟Michael在一起的時候，白天不會出去吃早餐，約會也都在家裡或選擇比較隱密的餐廳。在阿布舞心裡其實想保護Michael，沒想到後來「聽說」Michael和學妹交往。

「在新聞出來之前有聽說了，還是很震驚，我聽到的故事是重疊的」阿布舞說出這句之後，全場都覺得超驚訝。

