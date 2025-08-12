晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

國片強碰《鬼滅》熱潮 《角頭－鬥陣欸》祭出兄弟情反擊

〔記者鍾志均／基隆報導〕《角頭－鬥陣欸》今（12）在基隆宣傳，雖然電影在21日上映，但近來面臨《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱潮來襲，監製張威縯語重心長說：「角頭賣的是團結和人情味。」認為台片資金到位才是解決之道。

黃冠智（左起）、黃尚禾、王識賢、高捷、鄭人碩、唐振剛、吳震亞出席《角頭－鬥陣欸》基隆時尚趴走秀。（曼尼娛樂提供）黃冠智（左起）、黃尚禾、王識賢、高捷、鄭人碩、唐振剛、吳震亞出席《角頭－鬥陣欸》基隆時尚趴走秀。（曼尼娛樂提供）

張威縯坦言，看到角頭演員們一個個出席活動，本來不太想到票房，但被媒體這麼一問，突然覺得有感，他樂見國片很少有這麼一部片的演員，能同時吸引到許多觀眾支持，覺得非常難得。

張威縯說，自己有加入電影公會，大家也都在討論《鬼滅》票房，不過國片若只花3000萬拍電影，根本很難做什麼，「電影要大家集資，拍出更好一點的，大家有看過70歲的角頭嗎？他們是多麽可愛。」

他認為，台灣市場小，必定需要大家通力合作，「不要一直說要學韓國、要學好萊塢，錢的規模就不一樣了，要怎麼學」，直言光靠輔導金是完全不夠的。

今包括高捷、王識賢、黃騰浩、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、黃冠智、黃鐙輝、吳念軒、白吉勝、陳萬號、潘俊佳、林道禹、草爺等眾演員出席力挺；高捷表示去年《大橋頭》宣傳起點就是基隆，沒想到看到爆滿人潮，對於成績深具信心。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中