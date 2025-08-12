國片強碰《鬼滅》熱潮 《角頭－鬥陣欸》祭出兄弟情反擊

〔記者鍾志均／基隆報導〕《角頭－鬥陣欸》今（12）在基隆宣傳，雖然電影在21日上映，但近來面臨《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱潮來襲，監製張威縯語重心長說：「角頭賣的是團結和人情味。」認為台片資金到位才是解決之道。

黃冠智（左起）、黃尚禾、王識賢、高捷、鄭人碩、唐振剛、吳震亞出席《角頭－鬥陣欸》基隆時尚趴走秀。（曼尼娛樂提供）

張威縯坦言，看到角頭演員們一個個出席活動，本來不太想到票房，但被媒體這麼一問，突然覺得有感，他樂見國片很少有這麼一部片的演員，能同時吸引到許多觀眾支持，覺得非常難得。

請繼續往下閱讀...

張威縯說，自己有加入電影公會，大家也都在討論《鬼滅》票房，不過國片若只花3000萬拍電影，根本很難做什麼，「電影要大家集資，拍出更好一點的，大家有看過70歲的角頭嗎？他們是多麽可愛。」

他認為，台灣市場小，必定需要大家通力合作，「不要一直說要學韓國、要學好萊塢，錢的規模就不一樣了，要怎麼學」，直言光靠輔導金是完全不夠的。

今包括高捷、王識賢、黃騰浩、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、黃冠智、黃鐙輝、吳念軒、白吉勝、陳萬號、潘俊佳、林道禹、草爺等眾演員出席力挺；高捷表示去年《大橋頭》宣傳起點就是基隆，沒想到看到爆滿人潮，對於成績深具信心。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

