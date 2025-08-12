日劇神曲主唱現身！KID FRESINO降臨台北「秋OUT音樂節」

〔記者鍾志均／台北報導〕台北最大街區音樂節「秋OUT音樂節」將於10月11日、12日兩天登場，近日公開日本全方位「饒舌詩人」KID FRESINO確定親臨台灣，他融合實驗性音樂曲風，為活動注入飽滿生動的表演能量，誓言帶給台灣粉絲耳目一新的感受。

KID FRESINO來台出席「秋OUT音樂節」。（PIPE Live Music提供）

來自埼玉的嘻哈歌手KID FRESINO具備全才音樂能力，除了基本饒舌底子雄厚，還能身兼製作、DJ等能力，被形容是全能創作音樂人，同時還熱衷嘗試把不同曲風如爵士、電子、靈魂樂等跟饒舌音樂結合，打造出跨界思維的樂風。

請繼續往下閱讀...

KID FRESINO除了發表個人作品，也常與其他音樂人跨刀，曾與C.O.S.A.、JJJ、STUTS等人合作，更以《20, Stop it.》、《ài qíng》等專輯勾勒出獨樹一幟的音樂風格。

在台灣頗受歡迎的日劇《大豆田永久子與三個前夫》，主題曲《Presence I》便是KID FRESINO與松隆子合力獻聲，不僅締造1300萬點閱人次，也讓KID FRESINO充滿流線感的饒舌藝術美學，深受日本樂迷愛戴。

2023年他在另一首作品《Rose》特地攜手小松菜奈在MV上演逗趣互動，兩人上一秒還談笑風生，下一秒突然拿水杯往身上潑，充滿戲感的兩人，在當時留下不少話題。

近期KID FRESINO推出全新單曲《hikari》，由知名MV導演山田智和執導音樂錄影帶，片中亦緬懷已逝的嘻哈夥伴 JJJ，同時展開「Ins And Outs Tour」巡演，以樂團編制橫跨京都、東京、福岡等地。

此外，官方目前已公布的Cornelius（小山田圭吾）與9m88、Karencici、陳嫺靜、Andr與郭采潔擔任主唱的Mola Oddity等創作樂團都確定出席開唱，更多「秋OUT音樂節」資訊請參考官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法