江蕙北高23場吸金13億 台北首場周杰倫帶最美壽星捧場

江蕙重返台北小巨蛋開唱，歌迷相當熱情。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕花到人也到！江蕙今（12日）重返小巨蛋開唱，天王好友「周董」周杰倫帶著最美壽星老婆昆凌一起來捧場，兩人坐在包廂裡，昆凌宛如小粉絲一般興奮。

昆凌（左）今天生日，和老公周杰倫一起到小巨蛋看演唱會。（翻攝自IG）

今天是昆凌生日，以往生日當天必然熱鬧慶祝的昆凌，已和天王老公周董先慶祝，收到許多禮物，今晚重要日子剛好也是江蕙回到台北小巨蛋的第一晚，周董除了送花給江蕙，花牌寫下「金嗓重現，萬人動容」，另外他也和老婆一起欣賞久違舞台的江蕙好歌聲。

請繼續往下閱讀...

周杰倫送花祝福江蕙。（記者陳慧玲攝）

這次江蕙北高開唱，23場票房收入推估13億，再次證明她的歌唱魅力驚人，除了帶來多首好歌，江蕙演唱會上的串場影片也充滿洋蔥，許多天王天后為影片獻上旁白，周杰倫獻出旁白說到：「記憶會走遠，但歌不會」；歌神張學友提到江蕙，「她不只是歌手，她就是一首歌。」另外張清芳則說：「想給的擁抱，都在歌裡」；張惠妹感性說：「感情沒了，但歌，還是我們專屬的」；陳美鳳則說：「那首很吵的歌，也是家的回音。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法