娛樂 最新消息

周遊月底迎88歲！ 現身談及沈玉琳罹血癌...奉勸大家4字

周遊（左）、李朝永連續17年主辦台灣經典電視電影演唱會。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕87歲「阿姑」周遊連續17年主辦台灣經典電視電影演唱會《聽咱的歌，看咱的影》，今（12日）她與導演尪李朝永、兒子馮凱、張志群以及媳婦，全家總動員現身彩排現場。受訪被問到是否有關心沈玉琳罹血癌的近況，身為前輩的周遊表示，有看到新聞，感慨地說：「珍惜當下！」



周遊回憶，沈玉琳早期在中視擔任節目助理，「他很認真，我製作節目時，有看過他在跑腿，後來就當了製作人、演員」，對於沈玉琳被診斷出血癌，她因近期忙於演唱會，新聞都只是大略關注，但仍奉勸大家要珍惜當下、能付出就要付出。



周遊透露，有朋友希望她能活動150歲，但她卻說：「不行，活到150歲都沒朋友了，100歲就好了。」月底將迎88歲生日的她，身體仍十分硬朗，月初還特地到KTV參加賴慧如的慶生派對，從晚上7點一路唱到凌晨3點，被眾人讚體力驚人。賴慧如直讚：「比我們還Young。」周遊掛保證說：「體力OK！我還能跳、能唱。」



沈玉琳日前發文提及病情，他說：「簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」他感謝大家的關心與祝福，「每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量」。他表示接下來會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來能帶著笑容回到大家面前。

