《角頭》基隆廟口開轟 20位硬漢帥到粉絲「手機按爆」

《角頭 —鬥陣欸》基隆廟口時尚趴聚集近20多位演員、嘉賓出席，現場熱鬧非凡。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／基隆報導〕電影《角頭－鬥陣欸》將於下週四全台上映，今（12）包括主角高捷、王識賢、黃鐙輝、鄭人碩、黃尚禾等近20位演員齊聚基隆廟口宣傳，破百位粉絲團團圍觀，拿起手機捕捉男演員帥氣一面，氣氛熱烈。

飾演「阿標」的黃騰浩特別穿上厚重大衣帥氣登場，他表示「都是為了票房，想穿厚一點，汗水多一點，讓票房成績能『源源不絕』」，更打趣透露，「走秀時都提肛走路，只怕把衣服的汗都流掉」。

林道禹（左起）、「嘎嘎」潘俊佳、「阿Ben」白吉勝、陳萬號、草爺。（曼尼娛樂提供）

黃鐙輝演出「瑪莎老大」，被拱戲份多得扛票房，他頓時角色上身，當場耍狠說「我南部就是有錢」，但後來又搞笑表示，「現在沒有3億（票房）都要我來包就是了」，笑說資金不到位，都在丈母娘那。

許久未加入《角頭》宣傳的鄭人碩，去年因拍戲錯過《大橋頭》多項活動，這次回歸笑稱像「回家」，自嘲「之前為了經濟，有稍微脫隊一下」，這次若有時間，都想抱抱每位粉絲，能抱盡量抱，希望票房也能「爆」。

《角頭 —鬥陣欸》廟口時尚趴王識賢（左）、高捷。（曼尼娛樂提供）

唐振剛今穿上透氣裝，大秀手臂肌肉線條，他分享參加健美比賽拿到第五名，他謙稱只希望能練壯一點，而不要在角頭中只是「文將」，鄭人碩一旁接話，「他（唐振剛）有許多雙性粉絲」，又差點開黃腔，堪稱笑點擔當。

首次加入「角頭」的吳念軒表示看到大哥們，一入戲就能進入狀態，就算沒拍戲時，也感受到大家的向心力，覺得很團結，又開心；「嘎嘎」潘俊佳飾演殺手，他受訪時「巴結」監製張威縯，更起身鞠躬直說「謝謝宏哥沒有放棄我」，直言有沒有台詞不重要，希望能靠表演震撼大家。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

