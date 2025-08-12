晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭》基隆廟口開轟 20位硬漢帥到粉絲「手機按爆」

《角頭 —鬥陣欸》基隆廟口時尚趴聚集近20多位演員、嘉賓出席，現場熱鬧非凡。（曼尼娛樂提供）《角頭 —鬥陣欸》基隆廟口時尚趴聚集近20多位演員、嘉賓出席，現場熱鬧非凡。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／基隆報導〕電影《角頭－鬥陣欸》將於下週四全台上映，今（12）包括主角高捷、王識賢、黃鐙輝、鄭人碩、黃尚禾等近20位演員齊聚基隆廟口宣傳，破百位粉絲團團圍觀，拿起手機捕捉男演員帥氣一面，氣氛熱烈。

飾演「阿標」的黃騰浩特別穿上厚重大衣帥氣登場，他表示「都是為了票房，想穿厚一點，汗水多一點，讓票房成績能『源源不絕』」，更打趣透露，「走秀時都提肛走路，只怕把衣服的汗都流掉」。

林道禹（左起）、「嘎嘎」潘俊佳、「阿Ben」白吉勝、陳萬號、草爺。（曼尼娛樂提供）林道禹（左起）、「嘎嘎」潘俊佳、「阿Ben」白吉勝、陳萬號、草爺。（曼尼娛樂提供）

黃鐙輝演出「瑪莎老大」，被拱戲份多得扛票房，他頓時角色上身，當場耍狠說「我南部就是有錢」，但後來又搞笑表示，「現在沒有3億（票房）都要我來包就是了」，笑說資金不到位，都在丈母娘那。

許久未加入《角頭》宣傳的鄭人碩，去年因拍戲錯過《大橋頭》多項活動，這次回歸笑稱像「回家」，自嘲「之前為了經濟，有稍微脫隊一下」，這次若有時間，都想抱抱每位粉絲，能抱盡量抱，希望票房也能「爆」。

《角頭 —鬥陣欸》廟口時尚趴王識賢（左）、高捷。（曼尼娛樂提供）《角頭 —鬥陣欸》廟口時尚趴王識賢（左）、高捷。（曼尼娛樂提供）

唐振剛今穿上透氣裝，大秀手臂肌肉線條，他分享參加健美比賽拿到第五名，他謙稱只希望能練壯一點，而不要在角頭中只是「文將」，鄭人碩一旁接話，「他（唐振剛）有許多雙性粉絲」，又差點開黃腔，堪稱笑點擔當。

首次加入「角頭」的吳念軒表示看到大哥們，一入戲就能進入狀態，就算沒拍戲時，也感受到大家的向心力，覺得很團結，又開心；「嘎嘎」潘俊佳飾演殺手，他受訪時「巴結」監製張威縯，更起身鞠躬直說「謝謝宏哥沒有放棄我」，直言有沒有台詞不重要，希望能靠表演震撼大家。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中