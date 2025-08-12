晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

颱風閃閃閃！江蕙重返小巨蛋自訂標準99分 萬人面前吐「很對不起」

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（12日）晚重返台北小巨蛋展開北部15場演出，之前在高雄開唱時遇到颱風將至，沒想到今晚在小巨蛋演出，又有颱風來襲，甚至已有南部多個縣市已宣布明天停班停課，因此今晚在台上江蕙又帶領全場上萬歌迷連喊三次「颱風閃閃閃」，希望不要影響未來幾天演出。

江蕙登上小巨蛋開唱，喊話颱風快閃。（寬宏提供）江蕙登上小巨蛋開唱，喊話颱風快閃。（寬宏提供）

雖然上週江蕙因為身體不適不得已延期前兩場演出，但今晚一登場又是實力驚人，連唱〈無言花〉、〈月娘啊聽我講〉都展現天籟美聲，她提到之前的身體狀況：「從高雄回來後得了A型流感，歌手最怕感冒，小感冒還好，但是A型流感，我要對8、9日的觀眾再次說聲抱歉，很對不起，我燒聲，連講話都不能講，只好忍痛延期，自己也痛苦。」

相隔10年再站上台北小巨蛋，江蕙說：「大家要好好珍惜今晚的第一次。」另外看到滿場熱情歌迷，她說：「看到這麼多人沒有忘記我，太高興了！」另外江蕙談到，自己的流感到了尾聲還有一點點，「但歌還可以唱，我要求99分，不知道你們的評分。」把自己的表現留給歌迷打分數。

江蕙開唱，霍建華、林心如夫婦聯手送花。（記者陳慧玲攝）江蕙開唱，霍建華、林心如夫婦聯手送花。（記者陳慧玲攝）

今晚江蕙的前經紀人陳子鴻也到場看演唱會，另外林俊傑、蕭敬騰、王力宏等歌王都送花祝福，另外林心如、霍建華夫婦也聯名送花：「親愛的二姐，天后風采，永遠經典，我們愛的你終於回來了。」

江蕙演唱會好評不斷，目前台北場多個場次都會有零星票券，想看演唱會的歌迷還是可以多上寬宏售票系統試試運氣，或許有機會搶到票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中