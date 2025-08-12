颱風閃閃閃！江蕙重返小巨蛋自訂標準99分 萬人面前吐「很對不起」

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（12日）晚重返台北小巨蛋展開北部15場演出，之前在高雄開唱時遇到颱風將至，沒想到今晚在小巨蛋演出，又有颱風來襲，甚至已有南部多個縣市已宣布明天停班停課，因此今晚在台上江蕙又帶領全場上萬歌迷連喊三次「颱風閃閃閃」，希望不要影響未來幾天演出。

江蕙登上小巨蛋開唱，喊話颱風快閃。（寬宏提供）

雖然上週江蕙因為身體不適不得已延期前兩場演出，但今晚一登場又是實力驚人，連唱〈無言花〉、〈月娘啊聽我講〉都展現天籟美聲，她提到之前的身體狀況：「從高雄回來後得了A型流感，歌手最怕感冒，小感冒還好，但是A型流感，我要對8、9日的觀眾再次說聲抱歉，很對不起，我燒聲，連講話都不能講，只好忍痛延期，自己也痛苦。」

請繼續往下閱讀...

相隔10年再站上台北小巨蛋，江蕙說：「大家要好好珍惜今晚的第一次。」另外看到滿場熱情歌迷，她說：「看到這麼多人沒有忘記我，太高興了！」另外江蕙談到，自己的流感到了尾聲還有一點點，「但歌還可以唱，我要求99分，不知道你們的評分。」把自己的表現留給歌迷打分數。

江蕙開唱，霍建華、林心如夫婦聯手送花。（記者陳慧玲攝）

今晚江蕙的前經紀人陳子鴻也到場看演唱會，另外林俊傑、蕭敬騰、王力宏等歌王都送花祝福，另外林心如、霍建華夫婦也聯名送花：「親愛的二姐，天后風采，永遠經典，我們愛的你終於回來了。」

江蕙演唱會好評不斷，目前台北場多個場次都會有零星票券，想看演唱會的歌迷還是可以多上寬宏售票系統試試運氣，或許有機會搶到票。

